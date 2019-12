A kapitány csodálatos csapata

Hihetetlenül büszke a DUE-Maarsk Graphics Magyar Kupa-győzelmet szerző vízilabdacsapatára a kapitány, Garda Krisztina, aki lapunknak adott interjújában a többi között beszélt a kiváló egységről, a fiatalokról, na meg arról, hogy énekes fellépéseket még nem vállalnak a lányokkal, színpad helyett maradnak a medencénél. dunahirlap.hu

Szinte végig vezetett Mihók Attila csapata az UVSE elleni vasárnapi fináléban, a címvédő az utolsó pillanatokban tudott egyenlíteni, jöhettek a büntetők, ahol a kezdősor kipontozódása miatt a fiatalokra hárult a teher, de egyikőjük sem hibázott, így 2013 után újra Dunaújvárosba került a trófea. A csodás serleg a hazaérkezés után a csapatkapitánynál, Garda Krisztinánál lelt ideiglenes otthonra.

– Elég rekedt, nyilván alaposan megünnepelték ezt a fantasztikus sikert, amivel feltették az i-re a pontot őszi szezonjukat illetően. Mondhatjuk azt, az előzmények ismeretében: úgy voltak vele, most vagy soha?

– A meccsen, na meg főleg utána kieresztettük a hangunkat az ünneplés során, de beteg is lettem, szerencsére nem komoly. Igaz, így a válogatott kerethez csak csütörtökön tudok csatlakozni. Valóban sokszor fogadkoztunk az évek során, na majd most elkapjuk az UVSE-t, meg most van esély, aztán általában simán nyertek. Most tényleg tökéletesen alakult minden, van újra saját uszodánk, elképesztően jó a csapategység, a szakmai stáb, na meg a rengeteg befektetett munka eredménye is kamatozik.

– Őszintén, ha szezon elején azt mondom: az Euroligában bejutnak a legjobb nyolc közé, veretlenül élen zárják a bajnokság őszi szezonját, megnyerik a Magyar Kupát, megmosolyog?

– Amikor elkezdődött a bajnokság, azt mondtam a lányoknak, nagyon azt érzem, most olyan dolgokat érhetünk el, amire régóta vágyunk. Azért azt nem gondoltam volna, hogy ilyen simán megverjük az orosz Kirishit, vagy négy góllal vezetünk most az Újpest ellen úgy, hogy kétszer annyi emberhátrányt kellett kivédekeznük, mint nekik, és szerintem ennyire durván nem játszottunk.

– Nagy fegyvertény, hogy a fiatalok nyerték meg a büntetőpárbajt, mert az összes biztos lövő kipontozódott addigra…

– Hazudnék ha azt mondanám, nem fordult meg a fejemben: meleg lehet a vége, de aztán bíztam benne, csak egy-egy ötöst kell értékesíteni, ami sokszor könnyebb, mint letudni a napi úszóadagot. Persze, ezen játékosok többsége ilyen éles helyzetben még nem volt, éppen ezért óriási dolog, hogy olyanok lőtték be a válogatott kapusának a labdát, akik általában vízbe se ugranak, vagy csak kis időre. Éppen ezért nagyon örülök, hogy ennyire biztos kezűek voltak, és tulajdonképpen megnyerték a kupát. Nyilván Gangl kielemezte, hogy Vályi, Gurisatti vagy én hogyan lövök, de arra biztos nem gondolt, hogy Szellák Csenge, Sajben Nikolett vagy Szabó Nikolett lesz Brezovszki Gerda mellett. Lelkesíteni nem kellett senkit, arra intettem őket, Edina oda szokott szólogatni a lövőknek, de akármit mond, ne foglalkozzanak vele. Utólag mondhatjuk, nem is baj, hogy így alakult.

– Azért az sem mindennapos, hogy egy tizenhét éves játékosra ugyanúgy lehet számítani, mint a rutinos válogatottakra.

– Ez valóban egy csapat győzelme volt, amit a tények is alátámasztanak. Mindig is hangsúlyozzuk, Dunaújvárosban ez mennyire fontos a család mellett. Nyilván nem csak a fiataloknak, nekünk is sokat jelent ez a trófea, megkönnyeztem a sikert, de szerintem a többiek is. Miközben néztem a serleget, eszembe jutott, hogy az európai Szuperkupa megszerzése is hihetetlen volt, de hat éve, amikor legutóbb Magyar Kupát nyertünk, nem gondoltam, hogy ennyi idő eltelik a következőig. Ráadásul azt az Újpestet győztük le, amelyet évek óta idehaza senki sem tudott megverni. Jó kimondani, hogy úgy zárjuk a szezont, az összes hazai csapatot legyőztük, büszke vagyok mindenkire.

– Ezek után a határ a csillagos ég, azaz reális cél az Euroliga négyes döntő, illetve a bajnoki cím megszerzése? Bebizonyították, mindenre képesek lehetnek.

– Abszolút, főleg ha megnézzük, milyen csapatokat győztünk le. Szeptember óta egyetlen meccsen kaptunk ki, az Olym­piakosztól. A szezon elején leírták rólunk, hogy újra gyengült a Dunaújváros, mert Menczinger eligazolt, ezzel szemben megmutattuk, mire képes ez a fantasztikus társaság. Az Euroligában negyeddöntős ellenfelünk, az orosz Uralochka eddig mindenkit „agyonvert”, de ezek után nem tartom lehetetlennek a továbbjutást. A bajnokságban is jó esélyeink vannak, ha ugyanilyen szorgalommal, egymásért mindent megtéve dolgozunk.

– Elárulja mi a titok, amitől ilyen egységesek és bravúrok sorát érik el?

– Ennek egy részét megtartom, mert akkor más is ezt követné (nevet). Ami nagyon fontos, ebben a csapatban mindenki az lehet, aki akar, és nagyon elfogadóak vagyunk egymással. Ezáltal kevesebb a konfliktus, sokkal családiasabb a légkör. Együtt és egymásért is küzdünk, és Mihók Attila ilyen játékosokat tud beépíteni az utánpótlásból. A szakmai stábba érkezett Almási-Szabó Marcella masszőr, akinek máris teljesítettük kívánságát, mert bemutatkozásakor elmondta, ő az UVSE csapatával hozzászokott az aranyérmekhez, és most sem adná alább. Dr. Sike József edzőként új dolgokat hozott, a napokban pedig az erőnléti edzőnk az olimpiai bajnok kenus, Vajda Attila lett. Velük kiegészülve még teljesebb az a munka, amit úszóedzőnk, Kovács József, Fülöp Tibor edző és Mihók Attila vezetőedző neve fémjelez. Bízom benne, ez még nem a csúcs.

– Mindig kitalálnak valami egyedit. A győzelem után felcsendült előadásukban Szécsi Pál örökbecsűje, a Carolina. Nem éppen az önök generációjának zenéje…

– Mihók Attila mindig próbál valami újat, egyedit hozni, nem csak az edzésekbe, hanem emberi oldalon is, a jókedv megalapozásába. Amikor megnyertük a LEN Kupát, akkor énekeltük először, azóta ez a szám is a részünk lett, és mindig egy győzelemhez köthetjük.

– Akkor tavaszra új dallal készülnek, vagy ezt tökéletesítik a bajnoki döntőre?

– Akad miből meríteni, a Tankcsapda is nagy kedvenc, és vannak számok, amik hangolás alatt vannak.

– Nyugtasson meg, még nem akarnak betörni a zeneiparba…

– Szerintem ha mindenki jót akar magának és a világnak, jobb, ha vízilabdázóként próbálunk sikereket elérni. Ahhoz nagyobb tehetségünk van, mint a fentebb sorolt eredmények mutatják.