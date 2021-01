A junior hokisok sikeresen kezdtek

A Dunaújvárosi Acélbikák junior jégkorongcsapata jól kezdte az évet, hiszen két győzelemmel „köszöntötte” az új esztendőt. Méghozzá két idegenbeli győzelemmel. Előbb a KMH SE otthonában 8–3-ra, majd a Ferencváros vendégeként tegnap délután 6–4-re nyertek.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A csapatnak jó esélye van arra, hogy bekerüljön a rájátszásba. Borbás Gergelyt, a csapat edzőjét kérdeztük arról, mire számít az együttestől a pontvadászatban:

– A junior bajnokság mindig kiszámíthatatlan, hiszen a játékosok egy része a felnőttek között is szerepel, ezért mindig változó a csapat összetétele annak függvényében, hogy a felnőttek között éppen kire tartanak igényt, és természetesen ez minden klubra érvényes. Az eddigiek értékeléseként annyit tudok mondani, örülök a játékosok fejlődésének, annak, hogy hosszú idő után három hokisunk is tagja a juniorválogatottnak, Gebei Bencére, Barna Dávidra és Jakabfy Sámuelre számít a szakvezetés. Hogy milyen lesz számunkra a bajnokság vége? Ezt nehéz megmondani. Most első lépésként be kell kerülnünk a rájátszásba, de annyira kiegyenlített a mezőny, hogy jósolni nem lehet. Az biztos, az első helyre is esélyesek vagyunk. A legfontosabb feladat jelenleg az, hogy a versenyszellemet fokozzuk a játékosokban.

FTC-Telekom – Dunaújvárosi Acélbikák 4–6 (1–0, 2–2, 1–4)

Dunaújvárosi Acélbikák: Kapin – Ambrus (2), Jakabfy Cs. 1, Kis B., Subotic 1 (1), Tamás 1 (1) – Gebei B., Wéninger, Barna D. 1 (1), Gulácsi 1 (1), Somogyi – Jadlószki (1), Jakabfy S., Stefánek 1 (1), Vojnits, Wolf. Vezetőedző: Borbás Gergely.

Vezető képünk illusztráció.