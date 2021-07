A jól megérdemelt pihenő után elkezdték a munkát

Hat hét szünet után hétfőn az első edzésekkel elkezdte a felkészülést a következő szezonra a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia együttese.

Ezt ne hagyja ki! Gyűlöletkampánnyal készül a jövő évi választásra a magyar baloldal

Dunaújváros – Egy kivételtől, a vasárnap U19-es Európa-bajnoki címet szerzett Farkas Johannától, aki egy hét pihenőt kapott, mindenki megjelent az első gyakorláson, és a játékosok nagyon örültek egymásnak. A régiek megölelték egymást, az új magyar társakat és a légiósokat pedig mindeki egyaránt szeretettel fogadta.

Egyébként, ha már szóba kerültek a külföldiek, rájuk magyar nyelvórák is várnak, hogy egyrészt a szakszavakat minél előbb elsajátítsák, másrészt alapvetően tudjanak kommunikálni a csapattársakkal, a szurkolókkal. Ezt fontosnak tartják a klubnál.

Vágó Attila vezetőedző húsz tagú kerettel kezdte a munkát, közte vannak fiatalok is, akik később visszatérnek az utánpótláshoz. –

Mindenkire ráfért a pihenés, nagyon hosszú és fárasztó szezont zártunk, negyven tétmeccsünk volt, abból harmincat tavasszal játszottunk le, a halasztások, a karanténok miatt. Az első három-négy hét tehát csak a pihenésről szólt, utána már kaptak házi feladatot a lányok. A vegyes felkészülésben hiszek, így már első nap is előkerült a labda, délelőttönként elsősorban a fizikai fejlesztésen van a hangsúly, délután komplex foglalkozások vannak. Az előző csapat magja egyben maradt, van nyolc–tíz ember, akiknek nem lesz újdonság amit mondok, a legfontosabb az lesz, hogy az újakat beépítsük minél előbb ebbe a szisztémába. Egyedül Nick korábbi sérülése okoz még gondot, aki nem tud még teljes értékű munkát végezni – nyilatkozta a szakember.

Arra a kérdésre, milyen csapatot szeretne látni az új szezonban, erről azt mondta, továbbra is kemény védekezést és az abból történő gyors játékot szeretnék forszírozni. A felkészülés alatt tíz edzőmeccs vár a Kohászra, ebből négy sima lesz, a többit egy békéscsabai, kisvárdai és siófoki nemzetközi tornán vívják majd.

Ami a keretet illeti, azokat tudták szerződtetni – ebben a vezetőség nagyon partner volt –, akikről szakmailag úgy gondolták, hogy beleillenek a csapatba. Emellett az emberi oldalakat is megvizsgálták, hiszen szeretnének továbbra is erős közösséget alkotni a pályán és azon kívül is.