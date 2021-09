A jó kezdésük kellő önbizalmat adhat

A bajnokság harmadik fordulójában a két sikerrel kezdő DKKA női kézilabdázói szombaton 17 órától hazai pályán a Vácot fogadják. Ez lesz az első komolyabb erőfelmérő a csapat számára, de ezúttal is a győzelem a cél a szurkolók támogatásával.

A Szombathely hazai, majd a Budaörs magabiztos idegenbeli legyőzése után most „más kávéház” vár a Kohász játékosaira.

– Abban bízom, hogy ez a két siker ad akkora motivációt és kellő önbizalmat, amivel itthon meg tudjuk verni a Vácot is. Úgy gondolom, csak a győzelem lehet a célunk, és szerintem sikerülni is fog. A budaörsi sikerrel egy nagy kő gördült le a szívünkről, hiszen túl tudtunk lépni az egyszezonnyi idegenbeli sikertelenségen, a másik pedig, hogy erődemonstrációt tartva, jó játékkal nyertünk, olajozottabban működött a gépezet.

Talán túlzó a tizenkét gólos különbség, de kijött a lépés mindenkinek. Szóval, amennyiben sikerül nyernünk szombaton is, akkor azt mondom, valóban remekül kezdtük a bajnokságot – mondta érdeklődésünkre Vágó Attila vezetőedző, aki megjegyezte, azért az ellenfélnél válogatott kerettagok játszanak, és összeszokott csapatot alkotnak. Ráadásul az az Ottó Katalin vezeti őket, aki utánpótlás­edzője volt a fiatal lányoknak, azaz biztosan egy hullámhosszon vannak.

Kérdésünkre azt mondta, nem lepte meg, hogy két forduló alatt körbeverte egymást a mezőny, hiszen a rajt előtt is mondta, a két élcsapat után nagyon egyben és közel van mindenki, a harmadiktól akár az utolsóig képes lehet bárki meglepni a másikat. Ami egyébként a nyitányon a két újonc által meg is valósult, a Vasas a Fehérvárt, a Budaörs az MTK-t győzte le.

Ami szintén pozitívum, a dunaújvárosi csapat egységesen teljesít eddig, a légiósok és az új játékosok közül többen is remek teljesítményt nyújtottak. – Tavaly három játékos termelte a gólok java részét, most szépen eloszlanak. Remélem, ez szombaton is így lesz, várjuk szurkolóinkat, bízom benne, telt ház és nagy hangulat lesz – tette hozzá a szakvezető.