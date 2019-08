A játék minősége is fontos lesz a kupán

Rohan az idő, és a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia alapozó időszaka is a végéhez közeledik.

Nagyon kemény fizikai alapozással kezdődött a felkészülés, ami az elején sok-sok kilométer futást és más erősítő gyakorlatokat jelentett. Az Érd Kupán szerepelnek György László játékosai. Csütörtökön az MTK lesz az ellenfél 18 órakor, pénteken a Kisvárdával mérkőzik meg a Kohász 18 órakor, szombaton pedig az érdi házigazdák ellen játszanak az újvárosiak. Augusztus 22-én a Szombathelyi KKA csapatával pedig kezdi a bajnoki sorozatot a Kohász.

Kemény három nap előtt áll tehát a dunaújvárosi együttes. Nehéz ellenfelekkel napi egy mérkőzéssel készül a rajtra. György László, a Kohász vezetőedzője is ezzel kezdte a tegnapi nyilatkozatát.

– Közeledik a bajnokság, tehát nagyon fontos, hogy a támadójátékunkat, a védekezésünket is formába hozzuk. Jó teljesítményre lennék kíváncsi, és ez most nem biztos, hogy a győzelem, hanem sokkal inkább a játékunk minősége. A háromnapos Érd Kupa nagyon jó alkalom arra, hogy próbára tegyük a csapatot, mert az „élesítésnél” tartunk. Ami az eddigi felkészülési munkában kirajzolódott, az biztató. Az Érd Kupa három mérkőzésén a taktikát, a saját játékunkat kell összerakni – nyilatkozta a Kohász szakvezetője.

A csapat kapitánya, Szalai Babett is ezt várja az MTK, a Kisvárda és az Érd elleni mérkőzésektől.

– Keményen dolgoztunk, és én is úgy látom, jól haladtunk az alapozással. Minden játékos becsülettel dolgozott, elviselte a fizikai nehézségeket. Valamennyien felkészülten várjuk a bajnokság kezdetét. Össze kell rakni a játékunkat. A három új játékosunk, Zeljana Stojak, Itana Cavlovic és Triscsuk Krisztina munkájával is elégedettek lehetünk. Szorgalmasan dolgoznak, hasznos tagjai lesznek a csapatnak, mint ahogy az első csapat keretébe került fiatal játékosok is. Precíz játék, odafigyelés, csapategység kell az Érd Kupán. Ezt a három napot, amely nagyon megerőltető lesz, egy kisebb vizsgának is vehetjük. Kiderül majd, hogy később mire leszünk majd képesek a bajnokságban az ellenfeleinkkel szemben. Természetesen a mérkőzéseken kívül a napi edzések sem maradnak majd el – mondta lapunknak a csapatkapitány.