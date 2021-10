A hölgyek is javában rúgják a labdát

Többévnyi pihenőt követően a második évadot kezdték ősszel a lányok a Fejér megyei labdarúgó-bajnokságban. A nyitómérkőzések óta alaposan átrendeződtek az erőviszonyok.

Az Enying pillanatnyilag kilenc pontjával áll az élen. A sokszoros bajnok Baracs az edzőváltás és játékosigazolások után két győzelemnél és két vereségnél tart. A Mezőfalvánál is sok a keretben a változás, de élnek és küzdenek az új felállásban. Nyertes mérkőzésük még nem volt, viszont szorosabb eredményt is kiharcoltak már. A Sárbogárd sokat erősödött, ami a pontgyűjtésben is meglátszik, Csákvárral és Baraccsal egyformán 6 ponttal állnak.

Mezőfalva–Csákvár 0–4 (0–4)

Mezőfalva: Horváth – Bagi, Vászon, Palkó, Horváth, Hangyál, Völcsei, Domanyek, Miskovitcz.

Gólszerző: Imrefi 2, Szabó, Fekete.

Südi László mezőfalvi edző: – Sajnos az első játékrészben ajándékoztunk egy félidőt az ellenfélnek. A másodikban már rendeztük a sorokat. Teljesen felforgatott beosztásban futottunk pályára, mert nem volt cserénk sem. Gyakorlatilag a szélső embereink, illetve a középső támadó játékosaink is hiányoztak, így muszáj volt felforgatni a csapatot. Az első tíz percben ráadásul bealudtunk, és elég szerencsétlen gólokat is kaptunk. A szünetben azt kértem a lányoktól, szedjék össze magukat. Közelebb játsszanak egymáshoz. A szünet után már partiban voltunk, ahol helyzeteink is adódtak.

Baracs–Sárbogárd 1–2 (1–1)

Baracs: Kovács – Jásper, Grőb, Sraj, Koncz, Foltán, Papp, Csőke, Rauf. Cserék: Huszta, Mosonyi, Dr. Horváth, Gomán, Szalavics.

Gólszerző: Foltán, illetve Sebestyén 2.

Sokáig kóstolgatta egymást a két csapat, de csak bő húsz perc után született meg az első találat a vendégektől. A házgazdák két perc múlva válaszoltak is a kihívásra. A váltakozó helyzetekkel tarkított első félidőben azonban több gól már nem esett. Pihenő után a 70 perces játékidő 59. percében döntötte el a mérkőzés végeredményét a Sárbogárd.

– A két csapatot ismerve az előzetesek alapján hasonló képességű ellenfelet vártunk, és nem is csalódtunk. A Sárbogárd mezőnyben néha felülkerekedett rajtunk, viszont a valódi ziccerek részünkről voltak veszélyesebbek. Mivel a helyzetek rendre kimaradtak, ahogy lenni szokott, a kihagyott alkalmak megbosszulták magukat, és vendégeink vezetést szereztek. Az ötödik lehetőségünket azonban sikerült gólra váltani, így döntetlennel fordulhattunk. A második játékrész jobbára a küzdelemről szólt. Talán jobban kiegyenlítődött a helyzetek száma is. Sajnos nem ment a helyzetkihasználás, majd egyik hibánkat kihasználta az ellenfelünk. Ügyesen visszazártak, amire nem tudtunk taktikailag válaszolni. Küzdelmes, döntetlen ízű meccsből ezúttal mi jöttünk ki vesztesként. Természetesen gratulálok a sárbogárdi csapatna – mondta Nagy Gábor baracsi edző.