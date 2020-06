A hét végén már rajthoz állhatnak a triatlonosok

A járványhelyzet csillapodása után az előttünk álló hét végén újra indul a hazai triatlonélet is.

A Dunaújvárosi Triatlon Sportegyesület számos versenyzője rajthoz áll a neves eXtremeMan versenysorozat kaposvári seregszemléjén.

– Több szempontból is nehéz volt az elmúlt időszak, de leginkább az uszodai edzés lehetősége hiányzott. Mint ismert, július 1-től ismét látogatható a városi sportuszoda, ám a DTSE versenyzői továbbra is keresik a lehetőségeket, így például úsztunk már a Szalki-szigeti szabadstrandon, és tervezünk edzést Sze­lidi-tavon is. A hét végén, Kaposváron több számban is rajthoz állnak versenyzőink. Hegedűs Attila, Burkovics Márton, Somogyvári Ákos és jómagam is szorgalmasan készült az elmúlt hónapokban, így már nagyon várjuk a versenyzést. Az eredményekről még korai jóslatokba bocsátkozni, hiszen egy rendhagyó időszakon vagyunk túl, de bízunk a jó szereplésben – mondta el lapunknak Kovács Ákos Flórián, a ­DTSE sportolója, akit Füzesy Dávid idei szezonjáról is kérdeztünk:

– A tavalyi évben Dávid számos versenyen szerepelt kiválóan, éppen ezért döntött úgy, hogy idén már elindul a világbajnoki kvalifikációs versenyen. Sajnos pont tegnap értesült arról, hogy az általa kinézett szlovéniai versenyt a koronavírus miatt nem rendezik meg. Közel egy éven át készült rá, az edzésmunkáját tekintve jó formában van, a hazai versenyeken remélhetően jól szerepel majd. Ami az idei versenyprogramot illeti, a nevezéseket elnézve elmondható, hogy képviseltetjük magunkat a meghatározó seregszemléken.