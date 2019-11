A hét első rangadója behúzva, szombaton a Fradi következik

Tovább folytatva győzelmi sorozatát, hatodik bajnoki mérkőzését, a sorozatban az első bajnoki rangadójukat is megnyerték a BVSC ellen a Dunaújvárosi Egyetem-Maarsk női vízilabdázói szerdán este. Szombaton 17 órától pedig egy év után újra hazai medencében szerepelhet a csapat a Ferencváros elleni mérkőzésen.

A Magyar Kupában aratott sima győzelméhez képest ezúttal keményebb ellenfél volt a fővárosi alakulat a lapzártánk után véget ért találkozón, de a fontos pillanatokban nem hibáztak az újvárosi kezek.

BVSC-Zugló – DUE-Maarsk 7–10 (1–3, 3–2, 2–3, 1–2)

BVSC: Doroszlai – Farkas K. 1, Farkas T. 3, Mihály, Leimeter 2, Gyöngyössy, Kele 1. Csere: Utassy, Alaksza D., Takács, Koncz, Alaksza N., Vogt, Tóth. Vezetőedző: Petrovics Mátyás.

DUE-Maarsk: Aarts – Gurisatti 3, Horváth 2, Mahieu 1, Garda 4, Ziegler, Vályi. Csere: Kiss (kapus), Brezovszki, Sajben N., Szabó, Huszti, Szellák. Vezetőedző: Mihók Attila.

Gól emberelőnyből: 1/5, illetve 1/8.

Gól ötméteresből: 1/1, illetve 2/2.

Mihók Attila így értékelte a rangadót: – Nehéz meccsre készültünk, az is lett belőle. Egészen az utolsó negyed közepéig ment a nagy adok-kapok, amikor el tudtunk lépni egy kicsit, a BVSC mindig tudott válaszolni, ráadásul átlövésgólokkal. Ezekre mi viszont előnyből szerzett találatokkal tudtunk felelni, és most ezt emelném ki. Ugyanis nagy pozitívum csapatom részéről, hogy amikor „meleg a pite”, akkor egy fórt higgadtan be tudunk fejezni és gólra váltani. Azt gondolom, a mai mérkőzést ezzel tudtuk megnyerni.

Garda Krisztina csapatkapitány sem számított könnyed kis mérkőzésre, hiszen a két fél mindig nagy csatát vív egymással, most sem volt másként: – Nagyjából azt játszottuk, amit megbeszéltünk, kivéve a védekezésben jó néhányszor. Ebből pedig mindig büntetett a BVSC, ezért nem sikerült tetemesebb előnyre szert tenni. Azért összességében nem volt rossz a teljesítményünk.

Petrovics Mátyás szerint sportszerű és korrekt vízilabda-mérkőzést láthatott a közönség, de amikor utolérhették volna a Dunaújvárost, mindig elkövettek egy hibát, akár elöl, akár hátul, amiből az ellenfél jött ki jól. Másrészt az elején az átlövéseik sem sültek úgy, ahogyan kellett volna. – Ennek ellenére szeretném megdicsérni a csapatomat, mert két hete nagyon elvertek minket a Magyar Kupában. Éppen ezért azt kértem a lányoktól és sokat foglalkoztam azzal, abból tanuljunk. Az, hogy a végéig ilyen kiélezett csatában voltunk azzal a Dunaújvárossal, amely az Euroliga selejtezőjében gyakorlatilag lealázta az orosz válogatottal szinte egyenlő Kirishit, számunkra dicséret. Betartottuk azt, amit elképzeltünk, bár ez is kevés volt, mert pontot ezért sem adnak, de erre már lehet bátrabban építeni. Nem vagyok elkeseredve, mert sokkal jobban játszottunk, mint a kupában, látszott az előrelépés. Remélem, amikor Dunaújvárosba megyünk az új uszodába, akkor már azt mondhatom, hogy nem voltak jobbak semmivel nálunk.

A DUE-Maarsk sikere azt jelenti, hogy továbbra is három együttes hibátlan a bajnokságban, a Dunaújváros mellett a címvédő UVSE, illetve a Ferencváros. Ám mivel tegnap este utóbbi két gárda egymás ellen vívott rangadót, ez a szám kettőre, vagy döntetlen esetén egyre csökken. Szombaton pedig különleges nap következik a csapat életében, a nagyon várt pillanat, hogy újra itthon játszhatnak, amikor a Fradi elleni újabb derbivel avathatják fel részükről az újjávarázsolt uszodát. A 17 órakor kezdődő meccsre a belépés ingyenes, a lányok bíznak benne, telt háznyi közönség előtt vízilabdázhatnak.

További eredmények: III. Kerületi TVE–Szentes 11–7, Szeged–Eger 5–15, Tatabánya–Bp. Honvéd 16–9.

Az alapszakasz állása: 1. FTC 18 pont, 2. Dunaújváros 18, 3. UVSE 15, 4. BVSC 15, 5. III. Kerületi TVE 12, 6. Eger 9, 7. Szeged 6, 8. Szentes 3, 9. Tatabánya 3, 10. Honvéd 0.