A helyi futsalcsalád boldogan ünnepelt a Gárdonyi iskolában

Nagy eseménye volt a Dunaújváros futsal utánpótláscsapatainak szombat délután. A közös évzáró és karácsonyi ünnepségüket, amelyre a szülőket is szívesen várták, a Gárdonyi iskolában tartották.

Az aulát Zemankó Zoltán irányításával a stábjuk tagjai és a már háromtól folyamatosan érkező játékosaik rendezték be. A legfiatalabbak és kísérőik nem üres kézzel érkeztek, így a süteményes „svédasztal” gazdagon megtelt mindenféle, az ünnepeket idéző finomságokkal. A sorversenyekre és a meccsekre is mindenki nagy izgalommal készült. A csapatkapitányok, Rigó László, Cseresnyés Alex, Fridrich Dávid, Pál Patrik, Csányi Dávid és Németh László voltak. Mellettük Dorogi Benjámin, és jeles létszámban az U17 és U20-as csapataink tagjai is felsorakoztak. Valamennyien óriási lelkesedéssel vették ki a részüket a buzdításból, a gyerekfelügyeletből és küzdelmekből egyaránt. A versenyek után Stermeczki András evangélikus lelkész igazi, a futsalt értő beszédével hangolta rá a fiatal hallgatóságát az ünnepre. A karácsonyfa mellett az edzők adták át a tanítványaiknak a klub ajándékait.

Zemankó Zoltán a futsalosok csapatvezetője így foglalta össze az eseménnyel kapcsolatos érzéseit.

– Ez a nap az egyik ünnepünk. Az évek óta folyó munkánknak, az idei évnek és persze a karácsonynak is. Az összetartozásunk és az egységünk jegyében hoztuk létre ezt a közös délutánt. Hatalmas örömünk, hogy ennyi kicsi gyerek jelentkezett hozzánk. Néhány évvel ezelőtt, a kezdeteknél, Budavári Árpi barátommal ezt a célt is kitűztük a magunk számára, hogy a helyi és a környékbeli fiataloknak sportolási és szórakozási lehetőséget biztosítsunk, miközben az egészséges életmódra neveljük őket. A tervünk lassan valósággá válik. Boldog vagyok, hogy így együtt játszva és ünnepelve láttam ezt a sok gyereket, akik Dunaújváros futsalutánpótlását jelentik. Reméljük, hogy közülük sokan, sokra viszik, és akár világsztárokká is válhatnak. Dunaújváros futsalcsapata egy nagy család. A gyerekekkel, a kollégáimmal, a stábbal és a szülőkkel együtt, hiszen ők is hozzánk tartoznak.

Pap István, az U15-ös csapat edzője így nyilatkozott lapunknak: – Nem újat akartam nekik tanítani ebben a félévben, mert már nagyon sok jó dolgot elsajátítottak a Németh Petitől. Inkább a labda nélküli mozgások felgyorsítására törekedtem. Úgy gondolom, hogy ez, valamint a labdabiztosság fejlesztése terveimnek megfelelően sikerült is. Az idei ősztől lányok is kerültek a csapatomba. Le a kalappal Johanna és Lilla előtt is, hiszen abban a tekintetben, hogy miként is kell bármilyen sporthoz is hozzáállni, mindketten jó példák lehetnek bárkik előtt. Mindezek tükrében azt mondhatom, hogy jókedvűen zárhatom ezt a félévet.

Facskó József, az U17 és U20-as csapatok edzője így értékelte a szezont: – Mindkét csapatom számára a tisztességes helytállást terveztem erre a szezonra. Az U17-esek szakmai felkészültségben és a létszám tekintetében is egy kicsit „messzebbről” indultak. Mindkét szempontból most a téli szünet előtti időszakra érték utol magukat. Az U20-asoknál fele létszám a felnőttekkel edz és pallérozódik. Ez nagyon jó hatással van rájuk, hiszen ott egy sokkal gyorsabb sebességi fokozatban folyik a munka. Az a célom, hogy a csapat másik fele is fel tudjon hozzájuk zárkózni. Nagyon nagy boldogsággal tölt el, hogy két válogatott játékosom is van, Dorogi Benjámin és Szabó Zalán személyében, akik szerencsére jól is szerepelnek a legjobbak között.

Németh Péter, a klub utánpótlásképzésének alapembere is összegezte lapunknak az év eredményeit:

– Hála Istennek egyre többen jönnek hozzánk. Nyilván azért jönnek, mert szeretnek sportolni, és a futsal egyre népszerűbb lesz. Biztosan az osztálytársaiktól és a barátaiktól is hallják, hogy ez milyen jó dolog. Várjuk a további tehetségeket.