A hazai női kézilabdacsapatok is segítenek a védekezésben

A országban a sportolók is igyekeznek felhívni a figyelmet ezekben a nehéz napokban a legfontosabb kérésre, aki csak teheti, maradjon otthon. Emellett a védekezésben, az ország működtetésében részt vevők munkáját is igyekeznek köszönni, támogatni.

A Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia csapata közösségi oldalán tett közzé egy videót, az alábbi felhívással: „Bár most nem a lelátón vagy, tapsold meg őket te is. Megérdemlik, hiszen értetek dolgoznak; orvosok, ápolók, bolti eladók, katonák, rendőrök, polgárőrök, kamionosok és még sokan mások. Esténként nyolc órakor állj ki te is otthon az ablakba, vagy az erkélyre és fejezd ki háládat tapssal” – mondják az első csapat keretének tagjai, majd egyenként is köszönetet mondanak.

A Győri Audi ETO KC csapata hivatalos honlapján számolt be róla, hogy a klub minden munkavállalója és az egyesület ötmillió forintos összeggel támogatja a dr. Dézsi Csaba polgármester által létrehozott Győri Segélyalapot, amelynek célja a koronavírus elleni helyi küzdelem segítése.

– Most nekünk, megbecsült, győri polgároknak kötelességünk, hogy visszaadjunk valamit a helyi társadalom, a közösség tagjainak – mondta a felajánlásról Bartha Csaba, a klub elnöke. – A város nevében hálásan köszönöm a szívből jövő támogatását. Ahova a segélyalap forintjai kerülnek, ott lesz a csapat lelke is! – nyilatkozta Győr polgármestere.