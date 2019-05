A hat „nagy” ezúttal is állva maradt a csoportmeccsek után

Két, szlovákiai városban, Kassán és Pozsonyban rendezik meg a jégkorongozók úgynevezett elit világbajnokságát, amelyen a földkerekség legjobb tizenhat csapata vesz részt. A csoportmérkőzések után csak nyolc válogatott maradt állva, ők egyenes kiesés rendszerben folytatják a küzdelmet.

A magyar válogatott szempontjából legfontosabb kérdés már hétfőn eldőlt, Ausztria és Franciaország esett ki a divízió I/A-ba, ahol a mieink is szerepelnek.

Tehát kialakult a második vonal mezőnye, amely így fest: Ausztria, Franciaország, Szlovénia, Dél-Korea, Magyarország, Románia.

A vb-n még lesz egy minket érintő fontos döntés, május 25-én és 26-án rendezi meg a Nemzetközi Jégkorong Szövetség (IIHF) a kongresszusát, amelyen kijelölik a jövő évi világbajnokságok helyszíneit (kivéve a legjobbakét, ők Svájcba utaznak). Információink szerint a divízió I/A-ra Románia és Szlovénia jelentkezett, bár az IIHF-nek van egy szabálya – igaz, nem kőbe vésett –, miszerint a kiesők és a feljutó nem lehet házigazda.

No, de térjünk vissza a szlovákiai eseményekhez! A csoportmeccsek után az A csoportból Kanada, Finnország, Németország és az Egyesült Államok, a B-ből pedig Oroszország, Csehország, Svédország és Svájc jutott tovább.

Befejeződött a vb Szlovákia, Dánia, Nagy-Britannia, Lett­ország, Norvégia és Olaszország számára, arról pedig már szóltunk, hogy Franciaország valamint Ausztria búcsúzott az elittől.

A legjobb nyolc mezőnye nem mutat semmilyen meglepetést, hacsak azt nem, hogy a házigazda Szlovákia kiesett, és a németek bekerültek a nyolcba.

Ha megnézzük az utóbbi öt év világbajnokságait, a hat „nagy”, Kanada, USA, Oroszország, Csehország, Svédország és Finnország minden vb-n bejutott a legjobb nyolc közé, de igaz ez az ezeket megelőző évekre is. Tavaly a nyolc között még Svájc – egészen a döntőig menetelt – és Lettország volt ott, két évvel ezelőtt pedig Svájc és Németország, egy esztendővel korábban pedig Dánia és Németország. Ebből kiindulva talán nem is meglepetés, hogy a németek ismét megküzdhetnek az elődöntőbe jutásért.

A csütörtöki folytatásban keresztbe játszanak a csapatok, vagyis az egyik csoport első helyezettje a másik negyedikjével, valamint a másodikak és a harmadikak alkotnak egy-egy párt. Rögtön lesz két rangadó, hiszen Oroszország és az USA, valamint Svédország–Finnország egyből összekerült. (Ez utóbbi ­meccs „lénye­géről” sokat elmond Jarmo Tolvanen magyar szövetségi kapitány nyilatkozata az áprilisi magyar–svéd felkészülési mérkőzés előtt, amikor véleményt kértek tőle az ellenfélről, csak ennyit mondott: „Én finn vagyok, tehát utálom őket.”) Kanada Svájccal, Csehország pedig Németországgal méri össze erejét. Az elődöntőket szombaton, a bronzmeccset és a finálét vasárnap rendezik meg.

Az eddig látottakról megkérdeztük Szélig Viktor véleményét, aki nemcsak a dunaújvárosi jégkorong legendája, ma a Fehérvár AV19 csapatának első embere, hanem a világbajnokság mérkőzéseit közvetítő Sport TV egyik szakkommentátora is.

– Minket eddig a legjobban az érdekelt, hogy mely válogatottak esnek ki. Számomra is meglepetés a franciák és az osztrákok búcsúja. Bár a britek győzelme a franciák ellen benne volt a levegőben, mivel az utóbbiak tartalékosan, NHL- és a KHL-játékosai nélkül érkeztek a vb-re, fiatal csapattal, új szövetségi kapitánnyal. A briteknél volt egy nagyon jó szakmai stáb, remek munkamegosztással. Sokan elfeledkeznek arról, hogy a brit hoki szépen fejlődik. Ezzel szemben a másik csoportban az olaszok egy helyben állnak, vagy még ott sem, ezért meglepő a győzelmük az osztrákok ellen. Az osztrákok szerintem nem jól álltak a meccsbe, nem vették komolyan az olaszokat, és ennek kiesés lett a vége. Hogy mire számítok a folytatásban? Az oroszoknál sztárparádé van, kérdés, hogy a sok extraklasszis hogy áll majd össze csapattá. Az USA fiatal, de nagyon képzett játékosokkal érkezett, nem lehet őket leírni, de az eddig látottak alapján az oroszok az esélyesek.

A Kanada–Svájc meccs kapcsán mindenki lesajnálja a svájciakat, pedig ez nagy hiba, ők ott vannak a világ közvetlen élmezőnyében, tavaly ép Kanadát győzték le a döntőbe jutásért. Ennek ellenére, meglepetés lenne, ha ezúttal is megvernék a juharleveleseket. A svéd–finn örökrangadó. Ezen a vb-n a svédek jól kezdtek, de azután visszaesett a játékuk. A finneknél a tizen­nyolc éves szupertehetségnek kikiáltott Kakko Kaapo most megmutathatja, tényleg mit is ér. A cseh–német meccs kapcsán annyit tudok mondani, a cseheknek nagyon komplex csapatuk van, bármire képesek lehetnek. A németeknél játszik egy NHL-klasszis, Leon Draisaitl, aki ebben a szezonban ötven gólt lőtt az Edmonton színeiben, és adott ötvenöt gólpasszt. Ő viszi a hátán a németeket, akik nagyon szervezettek, fegyelmezettek, és soha sem adják fel, erre jó példa a szlovákok elleni meccsük, amikor az utolsó két percben fordítottak – mondta lapunk számára Szélig Viktor.

A csoportok végeredménye.

A csoport: 1. Kanada 7 mérkőzés/18 pont, 2. Finnország 7/16, 3. Németország 7/15, 4. USA 7/15, 5. Szlovákia 7/11, 6. Dánia 7/6, 7. Nagy-Britannia 7/2, 8. Franciaország 7/2.

B csoport: 1. Oroszország 7/21, 2. Csehország 7/18, 3. Svédország 7/15, 4. Svájc 7/12, 5. Lettország 7/9, 6. Norvégia 7/6, 7. Olaszország 7/2, 8. Ausztria 7/1.