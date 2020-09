A három vírusos csapat, köztük a dunaújvárosi is, csak később kezdi a szezont

Elsőnek alap, de igen fontos információk: A tízcsapatos küzdelemsorozat szombaton elkezdődik. Az Ers­te Liga a MAC HKB Újbuda és az Opten Vasas HC találkozójával indul. Ezt követi hétfőn este a DEAC –Titánok mérkőzés. Az első két hétben lejátszandó hat találkozó közül ötöt élőben közvetít az M4 Sport és az M4 Sport+. Az a három csapat (DAB, FTC, UTE), ahol koronavírus-fertőzést mutattak ki az elmúlt hetekben, később kezdi az idényt. Az alapszakasz jelen állás szerint január 24-ig tart, de a tényleges lebonyolítás a helyzethez, vagyis a járványhelyzethez igazodva változhat. A meccsbeosztás egyelőre december 13-áig készült el, ez egy teljes oda-vissza kört, csapatonként tizen­nyolc összecsapást jelent. Minden továbbiról menet közben, a körülmények ismeretében határoz a liga vezetése a klubokkal egyetemben.

„Rendhagyó szezon elé nézünk, turbulens környezetben vágunk neki a 2020/21-es küzdelemsorozatnak – jelentette ki a sajtótájékoztatón Szabados Richárd, az Erste Liga alelnöke, az Erste Bank Hungary Zrt. vállalati üzletágvezetője. Kifejtette: – Valamennyi szereplő esetében a legfontosabb az egészség megőrzése, azonban a bajnokságnak erős korlátok között ugyan, de el kell kezdődnie. A Magyar Jégkorong Szövetséggel, az Erste Liga vezetőivel, a játékvezetői munkacsoporttal, a minisztériummal, a külföldi szövetségekkel napi kapcsolatban állunk, folyamatosan egyeztetünk, az aktuális információink szerint igyekszünk mindig a lehető legjobb döntéseket meghozni. Ezek a járványügyi helyzet sajátosságai miatt akár naponta is változhatnak. Az Erste Bank teljes mértékben megérti és átérzi a helyzetet, tisztában van a koronavírus-járvány okozta nehézségekkel. Nem tervezünk változtatást a szponzorációs kondíciókon.”

Ifjabb Azari Zsolt szerint tanultak az előző szezonból

Az eseményen a dunaújvárosi Acélbikákat Azari Zsolt csapatkapitány képviselte: – Tanultunk az előző szezonból, amikor a jó középszakasz után a negyeddöntőben búcsúznunk kellett, ám terveinket felborította a vírus. A keret 95 százaléka van jelenleg karanténban, így jelentősen le vagyunk maradva a felkészülésben. Abban bízom, hogy a szükséges vizsgálatok után szeptember 21-étől újra együtt gyakorolhat a teljes csapat. Remélem, most mindenki kipiheni magát, és tettre készen tér vissza. Abban is bízom, hogy nem lesz szélsőséges a teljesítményünk, és a végére leszünk a legélesebbek. A DAB október 6-án, kedden hazai pályán a Corona Brassó ellen kezdi a szezont.

Kiszolgálni a közönséget Sipos Levente, az MJSZ főtitkára:

„Amikor az Erste Liga előző szezonját a koronavírus- járvány betörése miatt kénytelenek voltunk a legizgalmasabb szakaszában, az elődöntők közben lezárni, teljes volt a bizonytalanság. Az orvostudomány és a járványügy is a sötétben tapogatózott, mi sem tudhattuk, hogy mikor lesz újra jégkorong. Most, amikor szinte napra pontosan fél év eltelt, még mindig képtelenség egy egész szezonra előre tervezni, sőt talán hónapokra sem. Ígérgetni felelőtlenség lenne, nem is teszünk ilyet. A szövetség feladata és célja kihozni a maximumot a mindenkori körülményekből, adottságokból, annál is inkább, hogy a piac átalakulóban van, a sportfogyasztási szokások változnak. Konkrét terveink vannak arra, hogyan emeljük a szurkolók kiszolgálásának színvonalát, és nem csak a helyszíneken.