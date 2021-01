A harmadosztályban szerepel idén a Gorillaz

Az elmúlt héten sok más csapat mellett városunk amerikai futballcsapata, a DAK Acél Dunaújváros Gorillaz is megkezdte a felkészülést az idei szezonra. A gorilláknál a tavaly megválasztott új elnökségnek számos feladattal kell megküzdenie.

Ahogyan arról korábban már beszámoltunk, teljesen új vezetőség áll a DAK Acél Dunaújváros Gorillaz csapatának élén. A Bachrathy Kornél által vezetett korábbi elnökség leköszönt, helyét pedig a Madarász Attila (elnök) Debreczeni János, Hegedüs Dániel (alelnökök) hármas vette át.

Első blikkre nem mondhatjuk, hogy könnyű örökséget vett át az új vezetőség, hiszen egy hosszú ideje működő, sikert sikerre halmozó egyesületet kell részben, vagy teljes egészében megújítani, mindezt úgy, hogy a csapat ennek lehetőleg, ne lássa kárát.

Új szezon, új arcok

A csapat már megkezdte a felkészülést: a gorillák jelenleg heti két edzéssel készülnek az új szezon kihívásaira.

– Heti kétszer, hétfőn és pénteken vannak az edzéseink a Radari Sportközpontban – kezdte az újdonsült elnök, Madarász Attila. – A tervek szerint itt játsszuk majd a mérkőzéseinket is. Voltak ugyan toborzó edzéseink, de ezek nem sikerültek a legjobban, ennek ellenére 25-30 fős keretünk van. Az állomány jelentősen kicserélődött, sokan abbahagyták, létszámgondjaink szerencsére nincsenek.

A fent citált okok miatt az edzések jelentős része az új játékosok beépítéséről szól. Emellett természetesen az érkezők taktikai és technikai felkészítése is nagy hangsúlyt kap. Az edzések mellett, hétvégi edzőtábort is tartanak a gorillák, amelynek részeként más csapattal is találkoznak.

Február közepén, illetve a második felében tervezünk majd edzőtábort is – ha a vírus engedi –, ez azt jelenti, hogy a tréningek mellett egy másik, általunk meghívott együttessel fogunk edzeni, illetve mérkőzést is játszani.

Harmadsorban a gorillák

Madarász Attila kérdésünkre elmondta: idén lesz bajnokság – bár a honi szövetség oldalán még nem találtunk kiírást – amely várhatóan március elején, közepén veszi kezdetét.

– A sok új játékos miatt úgy éreztük, vissza kell lépnünk egyet, emiatt a Divizió II-be neveztünk (az elnevezés ne tévesszen meg senkit, a harmadosztályt hívják így). Jelenleg nem érezzük azt, hogy a csapat azon a szinten állna, illetve az érkezők nagy létszáma és képzettsége miatt így gondoltuk helyesnek. A döntést természetesen az elnökséggel közösen, összhangban hoztuk meg.

Madarász Attila hozzátette: szeretnének jól szerepelni, és megfelelő szintre hozni a csapatot, ehhez azonban egy stabil alapokon nyugvó, sikerélményeket is biztosító struktúrát kell kialakítani gorilláknál. Az elnök célként a rájátszásba jutást tűzte ki. A márciusban rajtoló bajnokság eldönti, ez mennyire reális.