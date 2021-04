A halasztott meccsek pótlása

A magyar női kézilabda-válogatott e heti világbajnoki selejtezői miatt szünetel az élvonalbeli bajnokság.

A DKKA csapata legközelebb április 25-én lép pályára a K&H ligában Debrecenben.

Sokáig ez volt a csapat utolsó mérkőzése a menetrendben, azonban a koronavírus miatt felborult a szezon sorrendje, a Kohásznak is számos mérkőzése maradt el saját vagy az ellenfél érintettsége miatt, így hat mérkőzése hiányzott eddig a DKKA-nak. A csapatok és az MKSZ most elkészítette ezeknek a találkozóknak a menetrendjét is, ebből kiderül, hogy a bajnokság a tervezettnél korábban, május 30-án zárul, hogy a válogatott aztán az olimpiára tudjon készülni.

Vágó Attila csapata Debrecen után május 1-jén 18 órától az MTK otthonában lép fel. Május 8-án 17 órától a Vácot fogadják, május 14-én 18 órától pedig Mosonmagyaróváron vendégszerepelnek. A program a május 21-i kisvárdai vendégjátékkal folytatódik 17 órától, május 26-án 18 órakor Békéscsabán játszanak Bulathék, majd május 30-án 16 órakor az Érd ellen zárják a 2020/21-es szezont.

Miután a DKKA kettős győzelemmel búcsúztatta a Mosonmagyaróvárt a ligakupa negyeddöntőjében, így ebben a sorozatban is további meccsek várnak a lányokra. A Vasas elleni elődöntős párharcnak még nincs meg az időpontja, s az NB I/B-s ellenfelet nem lebecsülve, a döntő két meccsét is be kell még illeszteni a dunaújvárosiak naptárába. Ott vagy a Kozármisleny, vagy a Kispest NKK-Vajk lesz a résztvevő.

Ami az utánpótlást illeti, az MKSZ március 1-jén a járvány erősödése miatt felfüggesztette a bajnokságokat, ez többször meghosszabbítva, jelenleg május 1-ig él. Így kérdés, hogy milyen formában és egyáltalán be lehet-e fejezni a szezonokat, hiszen rengeteg meccset kellene pótolni.