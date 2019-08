A hajrában bukott el a nagyvenyimi siker

A megyei harmadosztályú labdarúgó-bajnokság déli csoportjában a pályára lépő, körzetünkhöz tartozó két csapat egy pontot tudott szerezni.

Csonka fordulót rendeztek a hétvégén, ahol a Nagyvenyim az utolsó tíz percben veszítette el a mérkőzését és veretlenségét, amíg a Mezőfalva egy pontot tudott szerezni idegenben.

Alap- Nagyvenyim 2-1(0-0)

Nagyvenyim: Gregorich – Jóbi (Gaszler L.), Pulai, Szabó G., Varga (Rakonczai), Gászler F., Rozsos, Bata, Ürmös, Szalai. Gólszerző: Kaszás (81.), Imre (86.), illetve Pulai (51.).

Vajta II. – Mezőfalva 0-0

Mezőfalva: Orosz – Balázs, Balogh D., Balogh I., Horváth Zs. (Kertész), Németh, Bakos, Horváth P., Mekota, Takács, Szili.

További eredmények: Nagylók – Lajoskomárom II. 2-7, Dég-Sárszentágota 6-5. A Kisapostag Duna – Mezőszilas találkozó elmaradt, a Kulcs- Rácalmás találkozót november 24-re halasztották.

Mezőfalva – Szár 3-7 (3-1)

Mezőfalva: Antal – Bakos, Kovács, Tonka, Németh, Bakos, Kertész, Kiss, Oláh, Magosi, Vad.

Gólszerző: Kertész (14.), Kovács (23.), Németh (41.), illetve Nyári (20., 86.), Hoszpodár (50., 69., 89.), Tóth (51.), Futó (53.).

A tizenegy futballistával játszó hazai gárda az első félidőben még partnere volt a szári legényeknek, de a második játékrészre elfáradtak, leblokkoltak. Végül a három gólos vezetésből négygólos vereség lett. Szár megérdemelten vitte a három pontot! Jól kezdődött szombat délelőtt a Mezőfalva – Szár Megye I. osztály U19-es bajnoki találkozó. Az első félidőben a 14. percben Kertészt ugratták ki a középpálya felső harmadából, aki remek ütemben lőtt a hosszú sarokra, megszerezve Mezőfalva vezető gólját. Az egyenlítésre a 20. percben Nyári révén került sor. A lemaradó hazai védelem hibája miatt újra nyitottá vált a mérkőzés. Szerencsére a válasz hamar érkezett. Szögletből Kovács fordult rá a kapura, így ismét Mezőfalva került előnybe. 2:1. A 41. percben Németh Lacit ugrasztották ki a középpálya második harmadából, aki hatalmas szólójával bevarrta a harmadik hazai gólt is. A szünetig nem változott az eredmény, de pihenőt követően alaposan megváltozott a játék képe és a csapatok eredményessége is. Erről az időszakról Südi László edző küldött oldalunknak tájékoztatást.

– A második félidőre bealudt csapatunk. Gyakorlatilag az ellenfélnek 8 perc kellett, hogy megfordítsa mérkőzés állását! Sajnos nem bírta el a csapat négy meghatározó játékos hiányát. Főleg a védekezésünk volt kritikán aluli. Nagyon sok egyéni hibák jellemeztek bennünket. Középpályánk is lyukas volt, nem volt egy irányító emberünk. A párharcokban is rendre alul maradtunk. A gyorsan bekapott gólok után lélekben is feladta a csapat. Ami még probléma volt, h nem tudtunk a mérkőzésbe sem belenyúlni, hiszen egyetlen cserénk sem volt! Bízunk benne hogy a következő hetekben visszatérnek a most hiányzó emberek és több örömet szerzünk szurkolóinknak és magunknak – foglalta össze a szünet utáni történetet a mezőfalvi tréner.

DUFK- Martonvásár 0-3 (0-0)

DUFK: Gergely (Morvai) – Garda (Murvai), Fejes, Gertner, Pinczési (Laki), Zsigmond (Fehérvári),Gálfi, Rácz, Tóth, Fejes, Szőke (Dócs).

Gólszerző: Süle (49.), Pintér (53.), Dezső (72.).