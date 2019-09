A győzelmek után is nagyon résen kell lenni péntek este

A Dunaújvárosi Acélbikák pénteken újabb mérkőzést játszik az Erste Ligában. A Schiller-Vasas érkezik Dunaújvárosba, a találkozó 18 órakor kezdődik.

A dunaújvárosiak eddig négy meccset játszottak, és mind a négyet megnyerték úgy, hogy pontot sem vesztettek, vagyis százszázalékosak. (Ezt egyébként egyik csapat sem mondhatja el magáról.)

A Vasas rajtja már nem volt ennyire jó: eddig egy győzelme van, hazai pályán 4–3-ra verte a Corona Brassót, emellett háromszor kikapott. Legutóbb otthon 8–3-ra győzte le a Debrecen. Mielőtt azonban az Acélbikák hívei hátradőlnének, és azt mondanák, a pénteki meccs fix egyes, nem árt egy kicsit visszaemlékezni. Ugyanis augusztus 30-án a DAB felkészülési mérkőzésen 3–2-es vereséget szenvedett a Vasastól. Ha a jégkorong pontozásos sportág lenne, akkor a dunaújvárosiak győzelméhez kétség sem férhetett volna, de így a piros-kékek örülhettek a mérkőzés után, vagyis nem árt az óvatosság.

A DAB legutóbb 8–1-re verte hazai környezetben a Fehérvári Titánokat, tehát a hangulat nem lehet rossz a dunaújvárosi öltözőben. Miroslav Ihnacak, az Acélbikák vezetőedzője elégedett is volt a ­meccs után.

– Az első tíz percben akadtak gondjaink a koncentrációval, több nagy lehetőségük is volt a vendégeknek, s ekkor a kapusunk jó teljesítményére is szükség volt. A folytatásban azonban elöl és hátul is egyre jobban teljesítettünk, majd a második harmadban el is döntöttük a mérkőzést – értékelt a mester.

Az is fontos, több jó egyéni teljesítmény is van a csapatban, a talán legfontosabb mutatóban a plusz/mínuszban David Mazurek, Hugo Turcotte, Somogyi Balázs és Azari Zsolt is az első tízben van, a kapusok között pedig Garret Hughson a lövések 96,69 százalékát hatástalanította, és ezzel első a hálóőrök között.

A góllövőlistán Mazurek hat góllal a második, az első tízben van még Turcotte, Nico Vuorijarvi, Silló Arnold és Somogyi Balázs is. A kanadai táblázaton pedig Mazurek negyedik, Turcotte és Somogyi pedig holtversenyben a hatodik.

A pénteki mérkőzéstől egy kicsit nézzünk tovább, hiszen vasárnap is játszik a DAB, méghozzá a címvédő FTC-Telekom vendége lesz. A Ferencváros is szépen kezdett, hiszen mindössze egy pontot vesztett, az Újpestet hosszabbításban verte meg 6–5-re. Vagyis az Acélbikák számára az első igazi nagy derbi vasárnap lesz Pestszentlőrincen 18 órakor az FTC otthonában.