A győzelem hazai pályán sem sikerült

Ebben a bajnoki szezonban először látogatott Dunaújvárosba az SC Csíkszereda jégkorongcsapata. A találkozót a csíkiak nyerték.

A mérkőzés előtt nem sokkal érkezett egy rossz hír a dunaújvárosiakhoz, miszerint az egyik legjobb formájában lévő játékosukat, Somogyi Balázst két mérkőzésről eltiltották. A DAB csatára szerdán a Schiller-Vasas otthonában a 7–1-re megnyert találkozó 52. percében ütközött Inglis Ákossal, aki agyrázkódást szenvedett. Somogyi a mérkőzésen kétperces büntetést kapott, de a fegyelmi bizottság utólag videózott, és Somogyit két meccs­ről eltiltotta. A fegyelmi bozottság indoklásában – egyebek között – az is szerepel, hogy Somogyi szükségtelenül nagy erővel ütközött. Mivel jégkorong a sportág neve, ez az indoklás számomra nehezen értelmezhető.

A két csapat eddig kétszer találkozott egymással ebben a szezonban, mindkétszer Csíkszeredában, és mindkétszer a hazaiak nyertek (5–3, 3–1).

Ezért a dunaújvárosi szurkolók úgy mentek ki a meccsre, hogy itt az ideje, hogy csapatuk megszerezze az első győzelmet a csíkiak ellen.

A mérkőzés remekül kezdődött a DAB számára, hiszen már a 3. percben vezetést szerzett Dansereau révén. A rutinos NHL-t, KHL-t is megjárt játékosokkal rendelkező csíkszeredai csapatot ez nem zavarta meg, sőt, az 5. percben két gólt is lőttek, és megfordították az eredményt. Az első harmad után azt megállapíthattuk, hogy a csíkiak nem véletlenül vezetik a tabellát – szervezett, jó játékot mutattak és valamivel jobbak voltak, mint a hazaiak.

A második harmadban is nagy volt az iram, mentek a játékosok mint a meszesek, talán ennek volt a következménye, hogy sok rossz ­passzt láthattak a nézők. A játékosok néha gyorsabbak voltak, mint maga a korong, persze ez így nem igaz, de nem állunk messze az igazságtól.

A két harmad közötti szünetben nem változtak meg az erőviszonyok, a Csíkszereda egy rutinosabb, erősebb csapat mint a DAB, ezt a 32. percben egy góllal is érvényesítette. Hét perc múlva Németh Péter jelezte, csapata nem mondott le a győzelemről, és 2–3-ra módosította az eredményt.

A DAB keményen küzdött, de ezúttal sem tudott nyerni (3–4).