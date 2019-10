A Győr érvényesítette erejét és a papírformát

Hét és fél év után tért vissza a női NB I-es kézilabda-bajnokság Szekszárdra.

Legutóbb 2012 májusában az osztálytól szezon végén búcsúzó UKSE Szekszárd fogadta a Dunaújvárosi Regale Klíma csapatát, s szenvedett egygólos vereséget. A sors különös fintora, hogy pénteken éppen a címvédő Győrt látták vendégül a Fe­jér megyeiek, akik itt rendezik hazai találkozóikat.

Ennél jobb „felhozó” mérkőzés nem is kellett a helyieknek, akik két órával a kezdő síp­szó előtt méteres sorban álltak, hogy belépőjegyhez jussanak. A nagy érdeklődés egyetlen játékosnak is szólt, a Bonyhádon született Szekerczés Luca Szekszárdon vált élvonalbeli játékossá, 2010-ben, 16 évesen éppen a Győr ellen debütált az NB I-ben. Kilenc év hosszú idő, de ahogy akkor, most is a kisalföldiek voltak az esélyesek.

DKKA – Győri Audi ETO KC 21–34 (12–17)

DKKA: CSAPÓ – Grosch 2, SZEKERCZÉS 5 (2), Sirián 2, Nick, Bouti 1, Kazai. Cs.: Stojak (kapus), SZALAI 6, Triscsuk 1, Molnár B. 1, Cavlovic 2, Mihály 1, Ferenczy. Edző: György László.

Győr: Leynaud – Faluvégi 1, HANSEN 6 (1), Brattset 1, OFTEDAL 8 (1), AMORIM 2, Fodor Cs. 3. Cs.: KISS (kapus), NZE MINKO 6 (1), Edwige, K. Bulatovics 3, Knedlíkova 3, Puhalák 1, Bódi, Kurtovic. Edző: Danyi Gábor.

Kiállítások: 4, ill. 8 perc.

Hétméteresek: 5/2, ill. 3/3.

Esélyesként is kezdett Danyi Gábor együttese (0–3), de Csapó bravúrjaival (az első fél­időben hat védést mutatott be) és Szalai bátor betöréseivel tartani tudta a lépést ellenfelével a DKKA. Egyik edző sem forgatta túl csapatát, igazán nem is volt miért, hiszen a Győr tartotta négy-öt gólos előnyét, az újvárosiak pedig helyenként tetszetős támadásokat vezettek. Egy szurkoló meg is jegyezte, lefújásnál alá is írná a félidei ötgólos különbséget.

Erre sok esélye nem volt csapatának, a második félidő elejét ugyanis nagyon elrontotta a Kohász. Tenisz szaknyelven sok volt a ki nem kényszerített hiba a vendéglátónál, a Csapót váltó Stojak pedig nem tudott érdemben hozzátenni védéseivel. Az ETO pedig van olyan jó csapat, ezeket könyörtelenül kihasználja, s biztos győzelmet arasson. A Kohásznál azonban tudták, nem ezt a mérkőzést kell megnyerni, sokkal fontosabb a következő, a Szombathely és Kisvárda elleni bajnoki.