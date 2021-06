A Görillaz gárdája nyerte a görhoki-bajnokságot

A Worm Inline Cup fináléjában a Görillaz és a Pesterzsébet csapata döntőzött. A pesterzsébetiek kétgólos hátrányból jöttek vissza a hajrában, ám a szétlövésben a Görillaz gárdája volt a jobb. A házigazda Worm Angels az 5. helyen zárta a tornát.

Igazi playoff-­csatákat hozott a Worm Inline Cup záró fordulója szombaton a dunaújvárosi jégcsarnokban. A kieséses rendszerben megrendezett torna döntőjébe végül a remek erőkből álló, az első két fordulót követően vezető Görillaz, valamint a meglepetés csapatnak számító Pesterzsébet került. A válogatott Terbócs István vezette Görillaz a második félidőben már 3-1-re is meglépett, ám a pesterzsébetiek a vége előtt három perccel kiegyenlítettek, és mivel a hosszabbításban sem született újabb gól, így következhetett a szétlövés. A büntetőknél a harmadik körben a Görillaz volt eredményes, így idén ők hódították el a Worm Inline Cup-ot. A torna végeredménye: 1. Görillaz, 2. Pesterzsébet, 3. Jégvirág Fehérvár, 4. Marczi Skate, 5. Worm Angels, 6. Hokibírók, 7. Szombathelyi Pingvinek.

A Görillaz csapatkapitánya, Terbócs István válogatott jégkorongozó, aki a következő idénytől már a Fehérvár AV19 csapatát erősíti, így értékelt lapunknak az éremátadás után:

– Közel hét-nyolc éve játszunk így együtt ezzel a ba­ráti társasággal, nagyon örülök, hogy sikerült nyerni. Nagyon más ez, mint az igazi ­hoki, így mindent bele kellett adnunk a győzelemért. Remek hangulatú sorozat volt ez, remélem a jövőben lesz folytatása, hiszen egy kiváló kiegészítő sportág lehet ez a jégkorongkedvelők számára. Fizikailag sokat dolgoztunk, alaposan megizzadtunk a sikerért.

Gratulálok a pesterzsébetieknek is, akik példaértékűen küzdöttek. Most egy kicsit pihenünk, aztán elkezdjük a felkészülést a következő szezonra, amelyet remélhetően már szurkolók előtt játszhatunk.

Kováts András, a házigazda Angels NJSE elnöke a díjátadó után lapunknak kifejtette:

– A férfiaknál három fordulóban hét csapat vett részt ebben az inline bajnokságban és úgy vélem, izgalmassá tudtuk tenni a rájátszást is, hiszen színvonalas meccseket játszottak e hétvégén is a csapatok. A sorozat legizgalmasabb mérkőzését pedig a döntő hozta el, amelyen végül a Görillaz örülhetett. A szövetség részéről is kaptunk támogatás, a díj­átadáson többek között részt vett a Magyar Jégkorong Szövetség alelnöke, Kovács Zoltán is. Az inline borítás augusztusig mindenképpen marad. Már számos amatőr csapat megkeresett minket, hogy rendezzünk számukra egy újabb tornát. Most ezen dolgozunk.