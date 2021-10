A gólzáporos mérkőzés után megszületett első győzelmük

A férfi futsal NB II. nyugati csoportjának 5. fordulójában a Dunaújváros Futsal hétfő esti mérkőzésén megszerezte első győzelmét a bajnokságban Budaörsön.

Ezt ne hagyja ki! Már saját szövetségesei sem bíztak Karácsonyban

BAK-Maximo – Dunaújváros Futsal 5–6 (0–2)

DF: Cseresnyés – Kovács, Csányi, Szili, Németh L. Csere: Heftner, Bartha, Szabó, Németh T., Facskó, Perjési. Edző: Facskó József.

A mérkőzés az újvárosiak forgatókönyve szerint zajlott a 32. percig, hiszen Kovács Krisztián, Csányi Dávid, Szili Szabolcs és Bartha Roland góljaival akkor már 5–0-ra, a 37.-ben pedig 6–2-re vezettek. Ellenfelük kiváló házigazdaként asszisztált a helyenként látványos és könnyed játékukhoz, ezért talán érthetően kicsit beleültek a számukra örömteli eredménybe. Majdnem nagy árat adtak érte.

Ugyanis megrázták magukat a hazaiak, nekik is bőven volt vesztenivalójuk, hiszen a nyitó meccsük döntetlenje óta, kudarcot hoztak a soron következő találkozók. Ez alkalommal is szerették volna lassítani a lemaradásukat a mezőnytől a remélt pont, vagy pontok megszerzésével.

A tervhez gólokat kellett lőniük, ezért aztán nyolc perc alatt Karvalics hármat, Lőrinczy kettőt vállalt magára. Az utolsó percre is jutott egy. A dunaújvárosiak szerencséjére a kivételesen jó napot kifogó Kovács Krisztián is meglőtte a maga harmadikját, így aztán az övék lett a három pont.

Mitől lett ez a csata ilyen két­arcú? Ezt aztán a következő hónapok tervezéséhez mindkét edzőnek érdemes lesz kielemezni. A száraz tények nem magyarázzák meg a hazaiak első fél­órás bénultságát, de ugyanígy nagyon komoly kérdéseket vet fel a Dunaújváros Futsal utolsó tízperces rövidzárlata is. Egy jelentősebb játékerőt képviselő csapat ellen mindkét állapot végzetes lehet a bajnoki pontok sorsát illetően.

Az újvárosiak a fogadkozásuknak megfelelően előrébb léptek. Felmondták a leckét, bemutatták az edzőjük által tanultakat. Bebizonyították, hogy ismerik ezt a játékot, és gólra törően is tudják azt játszani, de van még tennivalójuk bőven.

– Minden csapat úgy játszik, ahogy hagyják. Találkoztunk már erősebbel is a szezonban, de ez volt az eddigi legjobb játékunk. A legnagyobb tanulság: egy bekapott gól után nem szabad ilyen szinten visszaesni és kapkodni, mint most. Az utolsó másodpercek is eléggé izgalmasra sikerültek. Győzelméhez gratulálok a csapatnak – mondta Facskó József edző.