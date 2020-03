A futsalutánpótlás fekete vasárnapja

A címben leírt mondattal ilyen egyszerűen is jellemezhetjük a Dunaferr DUE Dutrade FC utánpótláscsapatok mérkőzéseinek hangulatát, amelyeket hazai pályán játszottak vasárnap.

Az I. osztály U17 és U20 Nyugati csoportjának 17. fordulójában az újvárosiak a TFSE-1988 DÉLI FC hasonló korú gárdáit kapták ellenfélül. A találkozók kemény csatákat, jó esetben is szoros eredményeket ígértek.

A TFSE fiatalabb csapatának teljesítménye az itteni találkozó előtt elég döcögősre sikerült, de a bajnoki táblázaton így is két helyezéssel álltak a hazaiak előtt. Az idősebbek listavezetőként érkeztek, az addigi tizenhárom meccsükből tizenkettőt nyertek, és egyszer döntetlent értek el.

Az U17-esek végül sajnos nagy verést kaptak.

Dunaferr – TFSE 1–10 (1–3)

Dunaferr: Szabó M. – Török, Áldott, Szabó G., Killer. Csere: Csala.

Ahogy az eredményből is látható, a félidőig derekasan tartották magukat az újvárosiak, a második játékrészre azonban végleg elfogytak, hiszen az ez alkalommal a betegségek és egyéb okok miatt mindössze egyszemélyes kispadról egy kézsérülés miatt az a csere is kiesett a játékból.

A hazai gólt az aznapi születésnapos, az egyébként is jó teljesítményt nyújtó Áldott Bence Balázs lőtte. A kapuban nagyot küzdő Szabó Máté Árpád a rázúduló zárótűzben, bravúrokat is hozott.

Aztán az U20-as csapat is „megkapta a magáét”.

Dunaferr – TFSE 0–6 (0–2)

Dunaferr: Iványi – Danó, Németh, Perjési, Schnierer. Csere: Gergely (k), Slett, Bebesi, Garda, Koncz.

A csapat egészen a 26. percig tartotta magát, hiszen a félidei nem volt veszedelmes rész­eredmény. Ebben a szak­ágban a kétgólos előny néhány pillanat alatt elszállhat, és akár fordítani is lehet belőle. Ezt a huszárvágást a Dunaferr fiataljai ezúttal nem tudták alkalmazni. Bár ebben a csapatban is egy sor kiemelkedő képességű játékost találunk, a kollektív indiszponáltságuk miatt ezt a szomorú eredményt is reálisnak tartjuk.

Facskó József, a csapatok edzője így értékelt: – Melyik a kisebbik probléma? Az is elég nagy baj, hogy a tizennégy U17-es játékosból öttel tudtam ezen a napon kiállni. Az U20-as mérkőzésről azt mondhatom, hogy saját magunknak köszönhetjük ezt az eredményt. Ide jött egy csapat, amely még félgőzzel is jobban akart nálunk. Teljesen megérdemelte, amihez gratulálunk is neki. Ami pedig minket illet, vissza kell szereznünk azt a motivációt, amit elveszítettünk.