A futsalegyüttesben is rövid idő alatt meghatározó játékos lett

A Dunaferr DUE Dutrade FC NB I-es férfifutsal-csapatában egy kivételével csupa nagyon fiatal, valamint tehetséges játékos próbál megfelelni a felnőttbajnokság támasztotta kihívásoknak. A kivételt a nagypályáról is jól ismert Egejuru Godslove Ukwuoma jelenti, akivel a legutóbbi hazai, a Nyírgyulaj KSE elleni bajnoki mérkőzést követően beszélgettünk.

Ezt ne hagyja ki! Újra gőzerővel támadja a határon túli magyarokat a DK

Godslove Nigériában, Lagosban született 1986-ban. Az ibo népcsoportba tartozó, keresztény családból származik, édesapja ügyvéd, édesanyja kórházi dolgozó. Hét testvére van.

Régi motorosnak számít a hazai futballban. Magyarországi karrierje Csurgón kezdődött még 2005-ben. Az eddigi 372 hivatalos mérkőzésén 102 gólt ért el. A dunaújvárosi futsalosoknál két meccs után már két találatnál jár az alsóházi rájátszásban. A kényszer miatt megfiatalított gárdához Facskó József edző baráti hívására érkezett. Hatalmas rutinja és a játék iránti alázata miatt is az újrakezdés óta csapata legerősebb igazolásának számít.

– Sokan attól féltek, hogy az Aramisnál szerzett sérülése miatt ki kell hagynia a Nyírgyulaj elleni mérkőzést.

– Az ottani pálya nagyon jó, de még most is újnak számít. Nekem nagyon szokatlan volt, ezért a gólomnál elcsúsztam, úgy érkeztem a kapu előterébe, és nagyon lezúztam a bőrömet. Én is úgy éreztem, hogy nem tudok miatta játszani. Aztán beszéltem az edzőnkkel, aki azt mondta, hogy nagy segítség lenne, ha vállalnám a szereplést, ezért nem haboztam, hanem a többiekkel tartottam.

– Ön lett a rangidős az érkezésével!

– Valóban én vagyok a legidősebb a csapatunkból, de nem zavar a dolog. Facsi (Facskó József – a szerk.) kérésére jöttem, hogy segítsek a fiataloknak, mert lehet, hogy tanulhatnak tőlem egy-két dolgot. Szeretem őket, és tudom, mennyi idősek, ezért van úgy, hogy nem csak a játék miatt kell szóljak nekik. Az életkoruk miatt nagyon gyorsan idegesek lesznek, ezért aztán nyugodt hangon beszélek hozzájuk, mert utána higgadtabban tudják folytatni a játékot.

– Úgy látszik, hogy az igazi brazilos stílusú gólokat szereti lőni, hiszen a Nyírgyulaj elleni is egy nagyon szép szituációt követően született.

– Persze, hogy szeretnék, de a gólban a szerencse is mindig benne van. Így volt az első meccsemen az Aramisnál, és aztán a második alkalommal is. A legfontosabb, hogy a megfelelő időben, mindig a jó helyen kell lenni, és ha lehet, akkor nem szabad hibázni!

– Még mindig élvezi játszani a labdarúgás minden ágát?

– Igen, ez így van, ez egy játék, és addig szabad csinálni, amíg ezt annak érzi az ember. Ez a mostani helyzet persze egészen másról is szól. Ugyanis most jöttem ide a csapathoz, és ezért még nagyon sok tanulnivalóm van. Amit eddig csináltam, az jó dolog, de a futsalhoz sajnos nem lenne elég. Ez nekem szinte egy új sportág, amit most ezzel az együttessel játszunk. Sokkal gyorsabb a tempó, ezenkívül finom kis mozgásokat kell csinálni, és ezeket el kell sajátítanom. Ezért még nagyon sok edzés és gyakorlás kell ahhoz, hogy úgy menjen minden a pályán, ahogyan azt én szeretném. Ezt is megszerettem.

– Milyen volt ez a mérkőzés?

– Élveztem, mert egy jó csapat ellen játszottunk. Sajnos egy-két hibát elkövettünk, amiből a gólokat kaptuk. Izgalmas volt, mert ha nem ítélnek ellenünk egy büntetőt, (amit be is bombázott a brazil játékos), és ha én is belövöm a másik két helyzetemet, az egyiket az első, a másikat a második félidőben, akkor egészen más lett volna a helyzet. Ilyenkor elszomorodok, mert úgy érzem, hogy hiába rúgtam egyet ekkor, és a másikat az előző bajnokin, végül mégiscsak két vesztes mérkőzés lett belőle. Nem kell ezzel büszkélkednem, hiszen az teljesen mindegy, ki a gólszerző, az a fontos, hogy győzzön a csapatunk.

– Megismerte már a társai játékát? Tudja, hogy kitől, mikor, mire számíthat?

– Amikor az előbb említettem az edzések szükségességét, akkor erre is gondoltam. Ez egy csapatjáték, és ha jól csináljuk, akkor együtt érünk el valamit, nem pedig egy-egy emberen múlik a dolog. Minél többet kell közösen gyakorolnunk, hogy kölcsönösen megismerhessük egymást. Csak így tudjuk megtanulni és kialakítani a játékunkat, mert fontos, hogy mindenki tudja, adott helyzetben mire képes a másik. Akkor lehetünk igazán eredményesek. Ehhez sok időre van szükség. Egy hónapja gyakorolunk együtt, már működik a játékunk, azonban még sok munkára van szükség, hogy tényleg igazán jók legyünk a bajnokságban.