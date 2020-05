A fű nő, a vakond meg túr, s a remény hal meg utoljára

Az NB I kivételével az összes labdarúgó-bajnokságot befejezettnek nyilvánították. A megyei bajnokságokban május végére dőlhet el, ki melyik osztályban kezd ősszel. A Mezőfalva feljutóként a másodosztályban kezdene, a Baracs maradna ebben az osztályban, a Nagyvenyim és a Kisapostag sem lép tovább a megye III-ból.

Cseke Ottó, a mezőfalvai Medosz SE vezetője így nyilatkozott lapunknak: – Megítélésem szerint az alsó osztályokban most lehetetlen lejátszani szerda, szombat ritmusban a hátralévő fordulókat. Tehát másfél hónap alatt tizennégy bajnoki fordulót lebonyolítani képtelenség lett volna!

Majd folytatta: – Amennyiben a fordulók nem is indulhatnak, az edzések viszont igen. Van is rá igény, ahogy a szülői visszajelzésekből kitűnik. Szabadban, nem zárt téren vagyunk, ráadásul szerencsére nem a fiatalok korosztályát veszélyezteti a vírus leginkább. Szerintem működhetne a dolog, már csak a szülőkön múlik – főleg a Bozsik korosztályban –, engedik-e pályára a gyerekeket?

Miután lefújták a bajnokságokat, a megyei első osztályig részletezték a feljutók, kiesők kérdését. A Mezőfalva az élen állt csoportjában, így feljutna a megye II-be. Megint kérdés, hogy az alattuk lévő, szintén feljutásra aspiráló csapatok hogyan fogadják ezt?

– Biztos vagyok benne, ez a csapat alkalmas és megérdemli a másodosztályú szereplést. A legtöbb gólt rúgtuk és a legkevesebbet kaptuk. Talán az egyik legjobb állománnyal rendelkező társaság jelen pillanatban.

A kényszerű szünetben is gondozni kellett a pályát. Sőt, a karbantartás mellett fejlesztéseket is láthatunk.

– A vírusos időkben is nő a fű, a vakondok pedig ugyanúgy megtámadják a területet, ahogy korábban. Tehát a pályát mindig gondozni kell, és a közüzemi átalánydíjas számlák sem vesztek el. A fenntartási költségekkel párhuzamosan némi fejlesztés is történt, mint a pálya melletti padok sávjának lebetonozása, vagy a székek beszerzése. Meg kell csináltatni a kamion alatt leszakadt szennyvízvezeték-aknát is. Amint látható, van teendő bőven. Vasárnap például a fűnyírás ad munkát, amelyhez segítség nincs, magam végzem. A támogatók szintén a megélhetésért, a munkahelyek megőrzéséért küzdenek. Őszig biztosan nem számíthatunk anyagi segítségre. Addig pedig megpróbáljuk a lehető legjobbat kihozni a helyzetből – tekintett halvány optimizmussal a jövőbe Cseke Ottó, a Medosz SE elnöke.

Fehérvári József az FMLSZ versenybizottságának tagja szerint az alsó osztályoknál is – megye III és megye II – a korábbi évek gyakorlata alapján dől el, ki melyik osztályba adhatja be az indulási szándékot. Tehát a feljutás és a kiesés – ha van – az elért pontok alapján dől el. Az ­FMLSZ oldalán megjelent közlemény után megkérdeztük a várható folytatásról Baracs, Nagyvenyim és Kisapostag vezetését is. Az említett csapatoknál, Mezőfalvát kivéve, az idén ősszel nem akarnak feljebb lépni.