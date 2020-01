A franciák elleni kiütéssel kezdte a válogatott a dunaújvárosi tornát

Szombaton Dunaújvárosban elkezdődött az a három napos női válogatott torna, amely a magyar csapat számára a január 12-én kezdődő Európa-bajnokság főpróbája, s egyben ennek végeztével jelöli ki Bíró Attila szövetségi kapitány a kontinenstornán szereplő csapatot. A mieink jól kezdtek, hiszen sima győzelmet arattak a franciák ellen.

– A sok előkészítő munka után minden készen áll a felújított Fabó Éva Sportuszoda nemzetközi avatására – mondta az első meccs előtt a házigazda dunaújvárosi klub szakosztályvezetője, Kis-Primász Ágnes. Azt meg már csak mi jegyezzük meg, korábbi Európa-bajnokunknak elég régre vissza kellett lapoznia emlékeiben, hogy mikor is járt itt utoljára a magyar felnőtt női válogatott.

A nap és a torna első találkozóját Kína és Görögország vívta egymással, amelyen a két évvel ezelőtti Európa-bajnoki ezüstérmes eleinte nem talált fogást ellenfelén, a második negyed végére már 4-2-re vezetett az ázsiai gárda. Aztán feljebb kapcsoltak és a harmadik negyedben egyenlítettek (4-4), de a Bíró Attila által legmasszívabbnak titulált kínaiak igazolták ezt a tényt, és újra kettővel elléptek, ahonnan a forgatókönyv szerint megint egalizáltak a görögök, de a végén némi meglepetésre 8-7-re kikaptak.

A találkozó után sajtótájékoztató következett, amelyen részt vett Vári Attila, a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke, Faragó Tamás a szövetség utánpótlás-tehetséggondozás vezetője, Barta Endre Dunaújváros alpolgármestere és Mihók Attila, a DUE-Maarsk Graphics vezetőedzője.

Vári Attila először köszönetét fejezte ki a kormánynak, hogy a Modern Városok Program keretében biztosított forrásból ilyen széppé válhatott a létesítmény, majd Dunaújváros önkormányzatának, illetve a szülőknek, hogy az átépítés ideje alatt a nehéz körülmények között is kitartottak a gyerekekkel együtt. – Csodálatos uszodát kapott a vízilabda család, s persze a helyi polgárok. Nagyon örülök, hogy egyik stabil oszlopunk a Dunaújvárosi Egyetem egyesülete, az intézménynek is hálásak vagyunk, mert nem csak a sportszakmai, hanem az iskolai képzést is támogatja, hiszen utóbbi is mindig fontos volt számunkra. A helyi klub sok tehetséget adott a nemzetnek, emellett nagyon jó utánpótlás képzéssel is rendelkeznek. Ennek a tudatos és nagyon komoly szakmai munkának az eredményét is láthatjuk, hiszen a felnőtt csapat decemberben megnyerte a Magyar Kupát, de korábban is számos sikert hoztak a városnak, a sportágnak. A jövő héten kezdődő budapesti Európa-bajnokság előszobáját jelenti ez a felkészülési torna, éppen ezért fontos része a felkészülésnek, mert nagyon szeretnénk, ha a kontinensbajnokság végén olimpiai kvótával rendelkezne a női válogatott – fogalmazott Vári Attila.

Barta Endre azzal kezdte, megtiszteltetés számára, hogy ilyen kiváló sportemberekkel ülhet egy asztalnál, a városnak pedig az, hogy ilyen rangos eseménynek adhat otthont. – Azt gondolom, a Nemzet Sportvárosa megérdemelt már egy ilyen létesítményt, és bízom benne, hogy évek múlva már nem kuriózum, hanem megszokott dolog lesz az, ha a vízilabda válogatott nálunk játszik. Nagyon sok sikert kívánok a csapatnak ezen a tornán, és persze az Európa-bajnokságon.

A tájékoztató előtt Mihók Attila, Faragó Tamással és Vári Attilával szakmai egyeztetést folytatott az utánpótlás képzés jövőbeni kérdéseiről, továbbá bemutatott számukra egy komoly szakmai anyagot.

-Sportvezetőként is azt szeretnénk elérni, mint játékosként, annak ellenére, hogy a női vízilabda nagyon sokat fejlődött és világjáték lett, ennek megfelelően több csapat is van, aki bizonyos értelemben meg is előzött minket. Ideje, hogy másoktól tanuljunk, illetve mi magunk végig gondoljuk, mit kellene jobban csinálni. Szerencsére Mihók Attilával közös hangot találtunk, mert mindketten azon fáradozunk, hogy kellő kritikával új utat próbáljunk a női utánpótlásban meghatározni – fogalmazott Faragó Tamás.

Mihók Attila hozzátette, a szakágban ez a feladatkör, amit megkaptak, eddig nem létezett. Évekre visszamenőleg nem volt külön koordinátora ennek a korosztálynak, most lett kettő is. – Közös nyelven megpróbáljuk megfogalmazni azokat a legfontosabb feladatokat és azok módját, amivel újra visszavehetjük abszolút vezető pozíciónkat a sportágban. Valóban, szeretnénk másoktól tanulni, de sokkal jobban szeretjük azt, ha tőlünk akar mindenki más. Remélem, ez a következő olimpiai ciklusra meg is fog valósulni – hangsúlyozta a DUE-Maarsk Graphics szakvezetője.

A hivatalos rész után Koszi Ferenc, a dunaújvárosi klub elnöke tartott pohárköszöntőt, majd Vári Attila és Barta Endre megnyitotta a tornát a zsúfolásig megtelt uszodában a magyar és a francia válogatott találkozója előtt.

A hazai oldalon ezúttal a három kimaradó egyike volt a DUE-Maarsk csapatkapitánya, Garda Krisztina, ellenben Vályi Vanda és Gurisatti Gréta szerepet kapott. Az ellenfélnél pedig a dunaújvárosiak „Zsuzsija”, azaz Géraldine Mahieu nézett szembe klubtársaival.

Magyarország – Franciaország 21-5 (5-4, 5-0, 4-1, 7-0)

Magyarország: Magyari – Gurisatti 5, Szücs, Parkes 3, Vályi 2, Keszthelyi 2, Máté 1. Csere: Kasó (kapus), Szilágyi 5, Antal 1, Illés, Gyöngyössy 2, Rybanska.

Kellett egy negyed, amely után üzemi hőfokra kapcsolt csapatunk – különösen hátul váltott nagyot, és szó szerint elvette az esélyét a francia góloknak. A jó védekezésből indulva pedig elöl jöttek a gólok. Élvezte a meccset és a közönség támogatását a társaság, mindez sok gólt eredményezett, ebből a helyi kedvenc, Gurisatti Gréta, illetve Szilágyi Dorottya is öt góllal vette ki a részét.

Bíró Attila szövetségi kapitány a találkozó után azt mondta lapunknak, fantasztikus volt a hangulat, örült neki, hogy ilyen sokan biztatták a válogatottat ebben a gyönyörű uszodában, reméli, a következő két napban is hasonló támogatásra számíthatnak. Majd a meccsre térve arról beszélt, nem számított ekkora különbségre, úgy meg főleg, hogy az első negyed elment a ráhangolódásra. – Utána azért nyilvánvalóan kijött a különbség, tíz-tizenkét gól mindenképpen van a két fél között. Az elején az is látszott, hogy munkából jöttünk, de utána felpörögtünk és voltak jó momentumok, periódusok, abszolút elégedett vagyok a látottakkal. Most már készülünk a Kína elleni vasárnapi mérkőzésre, ami sokkal nehezebb lesz, fizikálisan jóval erősebbek, az már rangadónak számít, csakúgy, mint a görögökkel szembeni hétfőn. Van, akit szándékosan többet, vagy kevesebbet játszatok, aminek megvannak az okai. Az Eb-keret kijelölésénél majd a következő két találkozó fog sokkal többet nyomni a latba – nyilatkozta.