A felnőttek körében is népszerű az új pálya

„Idősebbek is elkezdhetik” – talán sokaknak ismerős ez a mondat a televíziós műsorból, pedig nem is kell ahhoz megvárni az éltesebb kort, hogy egy jót mozogjunk.

Hasonlóan tettek vasárnap annak a baráti társaságnak a tagjai is, akik úgy negyven­éves átlagéletkorral olyan lendületesen és jókedvűen fociztak, mint a fiatalok. Első látásra öregfiúkderbinek néztük a csatát, mikor elhaladtunk a nem régen használatba vett Rákóczi utcai műfüves pálya mellett. Végül kiderült, egy baráti társaság kergette a labdát, igen jó hangulatban.

A mérkőzésről Juhász Gábort kérdeztük: – Haveri futball igazából. Mezőfalváról, Dunaújvárosból érkeztek a barátok, hogy a napsütéses hétvégét remek hangulatban, a szívnek, léleknek és természetesen az egészségnek egyaránt tetsző sportos programmal töltsük el. Több mint tíz éve találkozik rendszeresen ez a társaság, és nagyon jól érezzük magunkat. Külön öröm számunkra a műfüves pálya, hiszen jó talajon, zárt térben focizhatunk. Legidősebb barátunk már bőven elhagyta a negyvenet, így az átlagéletkor is negyven év körül alakul, de ez egy cseppet sem látszik a jókedvünkön. Szuper a pálya is, csak a kerítés lehetne magasabb, mert könnyen kiszáll a labda – mondta lapunknak.

Tehát, jó ötlet volt a műfüves pálya kialakítása. Fiatalok, középkorúak és az idősebbek is megtalálják rajta a megfelelő szórakozási formát.