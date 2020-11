A felnőtt profik ellen kell megmutatni tudásukat

Különleges mérkőzés lesz a férfifutsal NB I 10. fordulójában az Újpest – Dunaferr DUE Dutrade FC erőfelmérés holnap este 20.45 órától.

Ahogy látható, az újvárosiak elnevezése a bajnoki kiírásban egyenlőre változatlan maradt, de valójában erre a csatára már egy másik csapat készülődik, mint amelyik a nyár végén a rajthoz állt. Semmi sem állt a feje tetejére, olajozott gépezetként, jól szervezetten, kapkodás nélkül, talán egy kicsit lámpalázasan, de teszik a dolgukat.

Lépéskényszerben a lilák, a jó képességű játékosokból álló csapatuk eddig szerény eredményeket hozott, ezért nem véletlenül állnak a nyolcadik helyen. Azonos pontszámmal, mögöttük a Fradi készülődik a „robbantásra”, de nyilván az örök rivális, az Újpest is a kiesés ellen biztonságos felsőház felé venné az irányt.

Az Újpest nagy lehetőség előtt áll, és most nem az újvárosiak meggyengülésére gondolunk. Az elmúlt hét szakmai szenzációját ez a csapat hozta, méghozzá a repülőtérről. A futsal világának egyik legelismertebb és legjobb edzőjét, Ricardo Sobralt, ismertebb nevén Cacau-t fogadták, aki mondjuk úgy, hogy atyai látogatásra (is) érkezett az Újpesten játszó fiához. A világhírű mester a cseh Chrudimmal aranyérmet, a Kairatnál többszörös kazah bajnoki címek mellett, kétszeres futsal BL-győzelmet ünnepelhetett. A kazah válogatottnak öt évig, Kuwaitnak 2018 óta szövetségi kapitánya. A tervek szerint szakmai tanácsokkal segíti az újpestiek fejlődését.

A dunaújvárosiaknak is különleges edzőjük van, Facskó Józsefnél kevés elhivatottabb és lelkesebb szakembert találunk a hazai futball világban. Semmiféle felmentést nem kívánunk adni neki a rá nehezedő nyomás alól, de azért ismerjük el, elég rémisztő feladatot adott neki az élet egyik napról a másikra.

Tetszik vagy nem, ki kell lépni a fiataloknak a védett zónából. Az U20-asnak az erőfelmérések után az NB I-ben kell megmutatni tudását a kényszerűségből újjászervezett csapatban. Kivétel nélkül győzelemre törő, felnőtt és profi ellenfelekkel szemben. Cseresnyésnek a kapuban kell helytállnia. Dorogi, Németh és Slett bizonyíthat, hogy most már hátukra veszik a csapatot, Schnierertől az várható, hogy a tehetségét újabb pazar gólokkal fogja igazolni!