A felkészülési meccsek sora már befejeződött

A Dunaújvárosi Acélbikák jégkorongcsapata csütörtökön lapzártánk után lejátszotta a jövő heti bajnoki rajt előtt az utolsó felkészülési mérkőzését. A DAB Fehérváron nyert.

Összesen hét mérkőzést játszott a bajnoki felkészülés jegyében a Dunaújvárosi AB, méghozzá keretbe zárva. Ugyanis az első és az utolsó találkozójuk a szintén Erste ligás Fehérvári Titánok ellen volt. Augusztus elején Dunaújvárosban 4-1-re, csütörtökön pedig Székesfehérváron 5-4-re nyertek az Acélbikák.

A két összecsapás között Miroslav Ihnachak együttese ellátogatott Szlovéniába, ahol előbb az Olimpija Ljubljanától 3-1-re, majd a HDD Jesenicétől 3-2-re kapott ki. (Mindkét klub az Alpesi Ligában szerepel.) Ezután a felvidéki Nagytopolcsányban szerepelt a DAB, és az ottani szlovák másodosztályú csapattól 5-4-re kikapott.

Ezután jött egy váratlan vereség hazai pályán a Schiller-Vasastól (2-3), majd egy 5-1-es győzelem a Hokiklub Budapest ellen. (Mindkettő Erste ligás.) Végül pedig a már említett csütörtöki, székesfehérvári meccs a Titánok ellen.

Fehérvári Titánok – Dunaújvárosi Acélbikák 4-5 (0-2, 1-1, 3-1, 0-1) – hosszabbítás után.

Fehérvári Titánok: Gyenes (Szeles) – Mihály 1, Zion 1, Dézsi, Vas, McCutcheon, Campbell, Péter, Madácsi, Kiss, Mangone, Balogh 1, Császár 1, Nagy, Imre, Erdély, Kovács, Almási, Buzás, Vincze, Horváth.

DAB: Hughson (Spodniak) – Mazurek 1, Vuorijarvi, Kovács B., Dansereau 1, Azari, Lendak, Baker, Turcotte 1, Somogyi, Silló 1, Hruby, Dósa, Németh, Pinczés O., Kovács E., Wéninger, Ráduly, Subotic, Gulácsi, Tamás. Vezetőedző: Miroslav Ihnacak.

A dunaújvárosi csapat kerete kialakult, a légiós posztokat is betöltötte a klub vezetése. Az már bizonyos, hogy a fiatal, a junior csapatban is szerephez jutó hokisokra számít Ihnacak mester, hiszen minden találkozón többen is bizonyítási lehetőséget kaptak. Közülük legutóbb Székesfehérváron Pinczés Olivér, Kovács Erik, Wéninger Balázs, Ráduly Norbert, Srdajan Subotic, Gulácsi Ábris és Tamás István is szerepelt.

Ha már szóba kerültek a fiatalok, a junior csapat (U 21) már vasárnap megkezdi a bajnokságát: a Dunaújvárosi Acélbikák Debrecenben rajtolnak. Az első hazai mérkőzésüket szeptember 11-én szerdán hazai pályán az Újpest ellen játsszák, a pontos kezdési időpont még nem ismert.