A fantasztikus védekezés volt az alapja az olaszok elleni sikernek

Elsősorban fantasztikus védekezésének köszönhetően a vizes világbajnokság hétfői elődöntőjében egy góllal legyőzte a magyar női vízilabda-válogatott az olimpiai ezüstérmes olaszokat, így szerdán a fináléért játszhatnak a lányok.

A Dunaújvárosi Egyetem-Maarsk Graphics három játékosával – Gurisatti Gréta, Horváth Brigitta, Vályi Vanda – felálló együttes az oroszoktól elszenvedett vereség után csoportja második helyén végzett, majd miután a nyolcaddöntőben simán átlépett Új-Zélandon, hétfőn jöhetett a D csoportot hibátlanul megnyerő olasz csapat, amely ezzel automatikusan negyeddöntős lett.

Remekül kezdtük a mérkőzést, az első negyedben nem nagyon hagytuk levegőhöz jutni az olaszokat, s kiválóan használtuk ki az emberelőnyöket. Úgy nézett ki, a második játékrész végén is marad a kétgólos előnyünk, annak ellenére, hogy három fórt is elpuskázott a csapat, ám Emmolo nem túl erős lövése átcsorgott az amúgy több bravúrt is bemutató Gangl keze alatt (4–5).

Az ellenfél egyszer sem tudott vezetni

A fordulást követően Parkes lökete bezzeg a kapufán csattant, azonban Gangl tett róla, hogy ne legyen olasz egyenlítés, de miután Keszthelyi ziccere kimaradt, Tabani már élt a lehetőséggel és egalizált (5–5). Ám a magyar csapat nem hagyta magát, Szilágyi kibrusztolt ötméteresét Gurisatti kíméletlenül bevarrta, majd pedig Vályi Vanda nevét lehetett kiabálni, aki ugyan fölé pattintott egy ziccert, de utána kétszer roppant fontos helyzetben blokkolt fantasztikusan egy-egy olasz lövést. Ám nem csak ő, az egész védelem és Gangl is remekelt, az ellenfél kulcsemberei közül Garibotti egyszer sem talált kapuba, Bianconi pedig helyzetig sem jutott, ami a meccs végéig is így maradt. A záró negyed óriási izgalmakat hozott, a kimaradt helyzeteinket góllal és újbóli egyenlítéssel büntették az olaszok, de Leimeter a legjobbkor vágott be egy fórt (6–7). Az utolsó percekben hősiesen védekeztünk, Gangl ziccereket védett, az utolsó másodpercben is, így óriási csapatmunkával megszületett a nagy győzelem.

– Már előző nap éreztem az erőt a csapaton. Kiemelném, a jó kezdés után nem engedtük ki a kezünkből a mérkőzést, ritka, hogy ennyire koncentráltan, felfokozott állapotban végigjátsszuk a meccset. Ahogy elnéztem a kispadot, ahogyan láttam mindenkit a vízben… mégis, higgadtak tudtunk maradni. Nem volt hullámvölgy, mindenki hozzátette azt az egy pici labdaszerzését, blokkját, gólját a sikerhez. Csapatgyőzelem volt! Ha utólag visszanézzük, biztos találunk hibát, de ilyen meccs után nincs miről beszélni. Maximálisan végrehajtottuk, amit az edzők kértek, megfogtuk a győzelmet, és nem engedtük ki a kezünkből – fogalmazott Gurisatti Gréta a Nemzeti Sportnak.

Bíró Attila előretekintve a szerdai elődöntőre azt mondta, egyértelműen az Európa-bajnok hollandokat búcsúztató, eddig veretlen spanyolok az abszolút esélyesek, ezért nem is tesz terhet a lányok vállára, az ne nyomassza őket.

További negyeddöntős eredmények: Egyesült Államok–Görögország 15–5, Oroszország–Ausztrália 7–9, Spanyolország–Hollandia 12–8.

Jegyzőkönyv

OLASZORSZÁG–MAGYARORSZÁG

6–7 (2–4, 2–1, 1–1, 1–1)

Olaszország: Gorlero – Tabani 1, Bianconi, Chiappini I. 1, Palmieri, Garibotti A., Queirolo 1. Csere: Avegno 1, Emmolo 1, Aiello, Viacava, Picozzi 1. Szövetségi kapitány: Fabio Conti.

Magyarország: Gangl – Szilá­gyi 1, Csabai, Illés 1, Parkes, Vályi V., Keszthelyi 1. Csere: Rybanska, Leimeter 2, Gurisatti G. 2, Gyöngyössy, Horváth. Szövetségi kapitány: Bíró Attila.

Gól emberelőnyből: 12/5, illetve 11/3.

Gól ötméteresből: 1/1, illetve –.