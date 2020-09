A fantasztikus eredményekkel igazolták a kiváló klubmunkát

Soha nem látott eredményekkel zárta a Dunaferr SE kajak-kenu szakosztálya a felnőtt magyar bajnokságot, a kenu szakágban taroltak a dunaújvárosiak, Kiss Balázs révén történelmi siker is született olimpiai távon, C-1 1000 méteren.

Az összesítés alapján a Dunaferr SE kilenc arany-, két ezüst- és három bronzérmet szerzett, amivel a harmadik helyen végzett a klubok közötti rangsorban. Nem véletlenül volt roppant büszke erre a teljesítményre Pető Zsolt szakosztályelnök, akivel az éremhalmozó versenyzők társaságában beszélgettünk.

– A napokban megkaptuk a szövetségtől a ponttáblázatot is, ami sokkal jobban megmutatja egy klub erejét, mint az éremtabella. Ebben mi a negyedikek lettünk, az utána rendezett serdülő-, ifi és U23-as bajnokságon pedig kilencedikek százhetven tagszervezet közül. A kettőt összeadva pedig a Dunaferr hatodik az országban, ennyi klub közül. Mindezt egy „maroknyi” sportolóval, hiszen közel hatvan versenyengedélyünk van, amiben persze a legkisebbek is benne vannak. Szóval, így valóban lehet érzékeltetni, micsoda eredmény ez, amit mi mindannyian, akik ezért a szakosztály­ért dolgozunk, elértünk. Azt gondolom, beérett a sok munka, amit az edzőinkkel végeznek a sportolók, és folyamatosan érik a csapat. Számítottam rá, hogy jók leszünk, de amit elértek a fiúk, még engem is meglepett. Különösen, hogy a négyesek ott térdeltek össze, tavaly eveztek együtt utoljára, és mégis három bajnoki címet szereztek. Pedig a rivális hajókban is elég jó versenyzők lapá­toltak – mondta.

Pető Zsolt hangsúlyozta, a Dunaferr SE még soha nem nyert bajnokságot kenu egyesben 1000 méteren, most ez is megtörtént Kiss Balázs révén, aki emellett még három arany- és egy bronzérmet is szerzett. Szintén az is nagy teljesítmény, hogy Hajdu Jonatán hat aranyérmet és mellé két második helyet szerezve az egész ob legeredményesebb férfiversenyzője lett. A négyes hajókkal Kovács Máté és Slihoczki Ádám háromszor lett első, Bucsi Bence és Pető Ákos pedig egyszer.

– Nagyon büszke vagyok mindannyiukra, számos gratulációt kaptam olyan emberektől, akik nem elfogultak, és megsüvegelték ezt a teljesítményt. Hihetetlen jó volt ekkor a Dunaferr SE-hez tartozónak lenni, ezért végezzük a feladatainkat feleségemmel, Petőné Parádi Judittal és Pász Péter szakosztályvezetővel társadalmi munkában, ezekért a pillanatokért éri meg dolgozni, amik örökre megmaradnak. Az ob hozadéka az is, hogy a jövő heti szegedi világkupán, ami az év egyetlen komoly nemzetközi seregszemléje lesz, Kiss és Hajdu indulhat – jegyezte meg.

Kiss Balázs azzal kezdte a beszélgetést, már tudatosan készült az egyes távra, hogy az lesz a fő száma, illetve arra is, hogy nyerni akar a magyar bajnokságon.

– Éreztem, hogy bennem van egy ilyen eredmény, amit már a tavalyi teljesítményem is mutatott. Jól felkészültünk a bajnokságra, sikerült kihegyeznem magam a legfontosabb versenyre. Az évem nem volt egyszerű, az itthoni tesztversenyeken (ezeket a még hiányzó olimpiai számokban rendezték a legjobbak között – a szerk.) ugyan nem nyertem, de volt hova fejlődni. Ez az eredmény igazolta, van bennem potenciál, és remek munkát végeztünk. Számomra nagyon régóta az egyes a prioritás, de a szövetség részéről folyamatosan párosban is számoltak velem, azonban nekem a szóló az igazi. A dinamikám és a stílusom nem éppen a ketteshez illik, vannak, akik ezt jobban meg tudják oldani. Nyilván az edzettségi állapotom és kitartásom miatt erre is fel tudok készülni, s ha fel van építve a program, akkor eredményes lehetek, mint tavaly. Idén viszont öt hónap alatt hat párral próbáltam ki magam, így nem nagyon lehet eredményeket elérni. A komoly sikerekhez nagy összhang kell a két fél között. Ez a nagy győzelem újabb lökést ad ahhoz, hogy egyes vonalon folytassam, ez az álmom, jövőre meg akarom szerezni az olimpiai kvótát Magyarország számára – fogalmazott.

Ehhez persze az is kell, hogy jövőre Szegeden megrendezzék az európai pótkvalifikációs versenyt. Balázs erre azt mondta, sokszor kizökkentette a gondolat, de úgy épít fel mindent, hogy a világkupa után Szegeden is lesz megmérettetés, aztán pedig Tokióban olimpia, hiszen számára az út ott érne véget, amelynek első nagy lépését az ob-n tette meg Szolnokon.

Horváth Máté úgy fogalmazott, aki mindhárom aranyérmes négyesben ott térdelt, hogy ötszáz méteren azért jó eredményre számított, de a másik kettőn, ezren és kétszázon, őt is nagyon meglepte. Az pedig különösen jó volt, hogy végre csapatként együtt küzdhettek a célokért, ami azért nem gyakori a sportágban, ráadásul eredményesen.

– Tényleg akkor álltunk össze, tíz perccel a futam előtt még furkáltuk a hajót, mert azt is kölcsönkaptuk, hogy beállítsuk. Jó tudni, hogy csapathajóban is ilyen remek teljesítményt tudunk nyújtani. Egyébként itt jobban érzem magam, mint az egyesben. Bencével indultam párosokon is, ezekre év eleje óta készültünk, de a szükséges nagy vagányság még hiányzik. Azért, utólag visszagondolva, jó pályát mentünk, de a végére egy kicsi hiányzott ezer méteren, negyedikek lettünk, amiért nagyon mérges voltam. Balázzsal is ott térdeltem össze és szereztünk bronzérmet kétszáz méteren.

A fiatal Bucsi Bence azt emelte ki, örült neki, hogy több távon is kipróbálhatta magát, számára a hosszabb futamok fekszenek jobban. – Nekem azért még sokat kell fejlődnöm fejben és technikában is. Az ob arra volt jó számomra, hogy megmutatta, hol tartok, és miben kell még jobbnak lennem. Voltak kellemes meglepetést okozó futamok, és olyan is, ami azért csalódást jelentett. Egy biztos, ilyen rangos verseny csak segíti az ember előrelépését, örülök, hogy részese lehettem ennek a kivételes és eredményes szereplésnek – tette hozzá.

Slihoczki Ádám a sok tesztverseny miatt nem érezte a „tétmeccsek” hiányát a szezonban, úgy gondolja, fárasztó és hosszú év volt annak ellenére, hogy csak a felnőtt és utánpótlás országos bajnokságot rendezték meg augusztus végén.

– Már a tesztversenyeken is azt gondolom, mindenki meg akarta mutatni a legjobbját a szövetségi kapitánynak, tehát azoknak is volt tétje. Az ob-t nagyon pozitívan értékelem, a négyeseknek különösen örülök, egyrészt a csapat miatt, másrészt nem semmi, hogy elmondhatjuk, minden számot megnyertünk. Egyesben csak ötszáz méteren indultam, szerintem a felnőtt- és az U23-as mezőnyben is jól teljesítettem, kevés hiányzott a dobogóhoz. Párosban nyertem U23-ban ezer méteren, így az utánpótlás-válogatottság is megvan. A felnőtteknél pedig Sáfrán Mátyással bronzérmet szereztünk úgy, hogy másfél héttel a verseny előtt térdeltünk össze, mert nem volt párja. Ráadásul új pozíciót is ki kellett próbálnom, mert világ életemben elöl eveztem, most pedig kormányos lettem. De ez is egy jó kihívás volt, hogy meg kell oldjam új szerepköröm, és szerintem sikerült helytállnom.

Pető Ákos szintén elégedetten nyilatkozott, igaz az egyesekben akadt egy kis hiányérzete, a négyesekkel viszont maximumot nyújtottak, ami miatt volt rajta egy kis nyomás, de remekül megoldották a feladatokat. – Már várom a következő szezont, ilyen eredmények után meg különösen. A sok munka a kiváló edzőkkel még szebb eredményeket hozhat.

Hajdu Jonatán ugyan csúcsot ért el aranyérmei számával, de ezek között nem voltak olimpiai távok, így felmerült, mennyire felhőtlen az öröme.

– Természetesen nagyobb boldogság lett volna, ha jobban sikerül az ezer páros, ahol másodikok lettünk Fekete Ádámmal. Azonban úgy éreztük, mindent kiadtunk magunkból, ezért nem szomorkodva jöttünk el. Azért tudni kell, mindkettőnknek akadtak zökkenői a felkészülés során. Előre tudtuk, ha az Adolf, Fejes páros nyer, akkor védettséget fognak kapni. Most ezer egyesben nem indultam, mert az ob előtt egy hétig beteg voltam, úgy gondoltam, nincs elég erőm, hogy ehhez oda tudjak állni. Egyébként itt még látszik, sok-sok másodperc van, amit le kell küzdenem, viszont párosban, annak ellenére, hogy most négy másodperccel kikaptunk, eljutottunk arra a szintre, ahova kell. Nyilván még lehet hozzátenni, de meg tudjuk csinálni a pályát az elejétől a végéig. Készülünk a jövő évre, nem tudjuk, miként alakul a válogatási rendszer, sikerül-e kvótát szerezni valakinek. Aztán ha nem jövőre, akkor majd pár év múlva megint lesz esély kivívni az olimpiai szereplést. A világkupán három számban kapok lehetőséget, addig szinten tartom magam, próbálom ugyanezt hozni, mint a bajnokságon. Kérdés, a nemzetközi mezőnyből kik tudnak majd eljönni – mondta a 2016-os ötkarikás játékokon már szereplő Hajdu Jonatán.