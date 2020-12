A torna rangját emelte a montreali legenda, Faragó Tamás részvétele

A legkisebb vízilabdázó lányok számára fontos volt, hogy részükre is kiírjanak egy olyan versenyrendszert, ami elősegíti a fejlődésüket. A Mihók Attila által jegyzett programban karácsony előtt egy korábbról elmaradt fordulót Dunaújvárosban pótoltak a 2008/09-ben született gyerekek számára.

Dunaújváros

A DUE-­Maarsk vezetőedzője a szövetség tehetséggondozó koordinátora is, aki számára kiemelten fontos az utánpótlásbázis szélesítése. Ennek része, hogy a 2008 és 2011 között született lányoknak saját bajnoki rendszerük legyen, ami meg is valósult.

A 2008/09-es korosztálynak karácsony előtt a Fabó Éva Sportuszodában rendeztek fordulót száznál több résztvevővel. Minden nagy klub mellett régiós csapatok is szerepeltek, itt azon fiatalok kapnak lehetőséget, akiknek klubjai nem tudnak komplett csapatot kiállítani. Egyik válogatott edzői a ­DFVE szakemberei, Fülöp Tibor és Kardos Krisztina. A tornán az újvárosiak két csapatot indítottak, a 2009-eseket Schmidt Tamást helyettesítve Uitz Csaba vezette, a 2008-asok edzője Brávik Henrietta.

Uitz Csaba kiemelte, a kisebbeket külön indították el az idősebbek között, ami nagy előny, hiszen így egy évvel megelőzik a saját korosztályukat.

– Korábban kapnak lehetőséget a játékra, így több tapasztalatot szerezhetnek a többiekkel szemben, akik szintén nagyon ügyesek. Kicsit meg is lepett, milyen komoly meccseket játszanak. A régiós válogatottakban szereplők eddig fiúkkal együtt pólóztak, de lányokkal sosem játszottak egy csapatban. A keleti, a budapesti és nyugati régióban is két-két csapat van. A fejlődésük mellett az is előnye ennek, hogy egy tehetséges, ügyes kislány be tudja magát játszani akár egy ismertebb klubba is – mondta lapunknak.

Uitz Csaba hangsúlyozta, ebben a bajnokságban csak a játék és az öröm számít, a dunaújvárosiak sorokat szerepeltetnek, azaz mindenki ugyanannyi lehetőséget kap. Ami pedig a tornát illeti, mivel kisebbek voltak a többieknél, a mérkőzéseket ugyan elvesztették, de ez nem gond. A lényeg, hogy ügyeskedtek, helyzetbe tudtak kerülni, gólokat szereztek, igaz, sok helyzetet ki is hagytak, azonban az első lépés az, hogy egyáltalán kialakítsák maguknak a lehetőséget.

– Ha a nagyobbak ellen valaki megnyer egy párharcot, az már siker, hát még ha be is talál, az még nagyobb boldogság. Azáltal a gyerekek is le tudják mérni magukat, hányszor sikerült helyzetbe kerülniük. Szóval ez a program kiváló és hiánypótló, aminek rangot ad, hogy az olimpiai, világ- és Európa-bajnok Faragó Tamás a női utánpótlás tehetséggondozó szakmai vezetője, a Nemzet Sportolója minden tornára személyesen eljön és mérkőzéseket is vezet. Így volt ez nálunk is – tette hozzá.