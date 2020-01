A dunaújvárosi torna dönti el, kik kerülnek be az Eb-csapatba

A finomhangolás még később kezdődik a magyar női vízilabda-válogatott számára, a dunaújvárosi, szombattól hétfőig tartó Európa-bajnoki főpróba azt is hivatott szolgálni, hogy eldőljön: ki az a tizenhárom játékos, aki ott lehet a jövő héten kezdődő, budapesti kontinenstornán.

Az utóbbi évek, vagy inkább évtized legrangosabb vízilabda-eseményét rendezik meg mától a Fabó Éva Sportuszodában, a felújított létesítmény ad otthont annak a nemzetközi tornának, amelyen a magyar csapat három mérkőzést játszik, minden nap 19 órától. Ma a franciák, vasárnap a kínaiak, hétfőn pedig a görögök ellen. Az eseményt szombaton megtiszteli jelenlétével Vári Attila, a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke – aki Barta Endre alpolgármesterrel 18.45 órakor a torna megnyitóján is részt vesz –, és dr. Faragó Tamás olimpiai, világ- és Európa-bajnok, a szövetség utánpótlás-tehetséggondozás vezetője is. Természetesen a házigazda dunaújvárosi klub szakmai vezetése, felnőtt és utánpótlás játékosai is jelen lesznek a találkozókon.

Ami pedig a válogatottat illeti, január 2-án kezdték újra a közös munkát, majd pénteken dél­előtt már a dunaújvárosi uszodában vezényelt edzést a lányoknak a szakmai stáb, Bíró Attila szövetségi kapitány mellett Áts Bertalan és Tóth László foglalkozott a társasággal, a külön részfeladatokat figyelve. Amíg a Dunaújvárosi Egyetem-Maarsk Graphics csapatkapitánya, Garda Krisztina egymás után sorra a lövő mozdulatot gyakorolta egy védővel a nyakán, klubtársai közül Gurisatti Grétáék súlyzóval a kezükben lábtempóztak, Vályi Vandáék a kapusnak tüzeltek. Aztán jött az „éles” játék, cserélgetve a játékosokat támadás és védekezés következett egykapura.

– Kézzel nem lehet, testtel told el a másikat, mert kontrát fognak fújni ellened – jött Bíró Attila intelme, majd tovább járt a labda, s parázs egyéni csatákat vívtak egymással a felek. Miután Garda Krisztina az utolsó akciót bevágta a felsőbe, jöhetett négy hossz levezetés, ezzel zárult a délelőtti program.

Utána Bíró Attila szövetségi kapitány lapunk rendelkezésére állt. Elsőként arról faggattuk, miként tetszik neki a felújított létesítmény.

– Amit eddig láttam, az nagyon szép lett. Azt gondolom, Dunaújvárosnak, az itt elért eredményeknek is kijárt már egy ilyen szintű uszoda. A dunaújvárosi felnőttcsapat őszi, remek szezonjának gyönyörű zárása volt, azzal tették fel az i-re a pontot, hogy megnyerték a Magyar Kupát. Tényleg megérdemlik, hogy ilyen körülmények között dolgozzanak – kezdte. Majd már arról beszélt, most még munkából jönnek, a péntek esti kondiedzés után a szombati, franciák elleni találkozó előtt is hosszabb gyakorlást tartanak a lányoknak. Később fokozatosan vesznek vissza a terhelésből, egyre több pihenőt kap a csapat, ennek arányában rövidebbek lesznek a tréningek is.

– Van még két hetünk a finomhangolásra, ugyanis az oroszok elleni, január 15-i csoportmeccs az, amire elsőként kifejezetten készülünk, előtte van két könnyebb találkozónk a horvátok és a szlovákok ellen. Mondhatjuk, még azok is a felkészülés részének számítanak, ugyanakkor nem lesz mindegy a gólkülönbség sem, ami később számíthat. Tehát most még nem vagyunk olyan gyorsak, mint szeretném, de a következő időszakban ez bőven megvalósul a finomhangolás és a gyorsítás után. Ettől függetlenül, mint az őszi és téli Világliga-meccseken láttuk, menetből is tudtunk jó mérkőzéseket játszani a spanyolok, az oroszok és a görögök ellen,

Dunaújvárosban is ebben bízom. A mai, francia meccs (ahol a DUE-Maarsk légiósa, Mahieu is a keret tagja, a szerk.), jó ráhangolódás lehet a kínaiak elleni vasárnapi folytatásra, őket látom az egyik legmasszívabb csapatnak, majd hétfőn a két éve Európa-bajnoki döntőt játszó görögök következnek, utóbbi két összecsapást tartom igazán értékmérőnek. Azt gondolom, azért az eredmény is fontos számunkra, szeretnénk a remélhetőleg nagyszámú közönség előtt győzelmekkel debütálni és felavatni ezt a szép uszodát – tette hozzá a kapitány.

Bíró Attila a torna után jelöli ki a tizenhatos keretből azt a tizenhárom játékost, aki szerepelhet az Eb-n. Azaz a dunaújvárosi mérkőzéseket követően születhet válasz a kapitány fejében lévő kétségekre. Nyilván ezért sem kell senkinek plusz lelkesítés, amúgy is nagy a motiváció mindenkiben. Bár ez rosszul is elsülhet, mert valaki néha begörcsöl, vagy indokolatlanul többet vállal magára. A kapitány szeretné azokat a játékosokat, akik eddig kicsit haloványabb teljesítményt nyújtottak, nem sokkal az Eb előtt közel csúcsformában látni. Most már mindenkitől jobb produkciót vár egyéni és csapatszinten, a taktikai elemek minél jobb gyakorlása és elsajátítása lesz a három nap feladata.

A program. Január 4., szombat 17 óra: Kína – Görögország, 18.45 óra: hivatalos megnyitó. 19 óra: Magyarország – Franciaország. Január 5., vasárnap 17 óra: Franciaország – Görögország, 19 óra: Magyarország – Kína. Január 6., hétfő 17 óra: Kína – Franciaország, 19 óra: Magyarország – Görögország.