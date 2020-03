A Dunaújvárosi Acélbikákat választotta a MAC Budapest

A junior jégkorong-bajnokság a rájátszásához érkezett. A legjobb nyolc között a Dunaújvárosi Acélbikák a MAC Budapesttel játszanak az egyik fél két győzelméig.

A bajnokság a kvalifikációval kezdődött, majd jött a középszakasz, ahol három csoportban mérték össze a tudásukat a csapatok. A DAB a B-csoportban volt, és ez már előre eldöntötte, hogy a rájátszás szereplője lesz.

A középszakasz után az A-csoport négy csapata választott ellenfelet a B-csoport öt klubja közül. A dunaújvárosiakat a MAC Budapest választotta.

A DAB a B-csoportban a második helyen végzett az Újpest mögött, megelőzve a Pestszentlőrincet, a KMH SE-t és az FTC-Telekomot.

A rájátszás tegnap megkezdődött a MAC otthonában, a találkozó lapzártánk után ért véget. A dunaújvárosiak annak ellenére, hogy a B-csoportba kerültek a kvalifikáció után, nem esélytelenek, hiszen tíz olyan játékosuk is van, akik a DAB felnőtt csapatában az Erste Ligában is bizonyítási lehetőséget kaptak. Mivel az Acélbikák kiestek az Erste Liga rájátszásából, ezért a junior korú játékosoknak csak a saját korosztályukra kell koncentrálniuk, vagyis semmi sem veszi el a figyelmüket attól, hogy a junior bajnokságban szép eredményt érjenek el.

Borbás Gergely, Dunaújvárosi Acélbikák vezetőedzője a párharc kapcsán elmondta, hogy az A-csoportot a MAC Budapest nyerte, ebből kiindulva ők az esélyesebbek. Már csak azért is, mert négy hasonló soruk van, de ha az övéi fegyelmezetten jégkorongoznak, nem esélytelenek a budapesti csapat ellen.