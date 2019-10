A Dunaferr nemcsak az ellenfelekkel, hanem saját helyzetkihasználásukkal is meg kell küzdjön

A címben állítottak alapján a férfi futsal NB I. 6. fordulójában pénteken19 órakor soron következő Dunaferr DUE Dutrade FC–Kecskemét összecsapás sem lesz az. A találkozón a Dunaferr munkavállalói ingyen szurkolhatnak majd.

Elsőként lássuk az ellenfelet. A kecskemétiek kezdésnek otthon ikszeltek a Nyírgyulajjal, majd idegenben verték a Rubeolát. Ezt az Aramistól otthon elszenvedett vereségük követte. A két nagy­ágyútól, a Haladástól és a Berettyótól kapott kudarcot mi se rójuk föl nekik.

Koós Károly vezetőedző szerint meg kell szokniuk, hogy egy héten belül akár kétszer is pályára kell lépni, utána pedig több hét szünet is következhet. – Emellett nálunk a sok fiatal nagypályás elfoglaltsága is beleszól a dolgunkba. Nem egyszerű, de azt gondolom, hogy kellően frissek leszünk a dunaújvárosi mérkőzésen. Biztos, hogy magas hőfokú mérkőzést fogunk játszani. Győzzön a jobb csapat!

A Dunaferr teljesítménye eddig a várakozásoknak megfelelően alakult. A Berettyóújfalutól elszenvedett vereség nagy csatában született, de remek teljesítményt nyújtottak a fiúk. A Debrecen elleni hazai győzelem is önbizalom-erősítő lett, amire szükség is volt a Fradi ellen. Ott a tékozló első félidő után meg kellett elégedni az egy ponttal.

A dunaújvárosiak vezetőedzője, Fehér Zsolt ezt nyilatkozta a készülődésről: – Nagy szükségünk van a regenerálódásra. Horváth Benedeknek megsérült a válla, de bízom benne, hogy számíthatok majd a játékára! Tudjuk, hogy mi a dolgunk, a fiúk és mi, vezetők is mindent elkövetünk azért, hogy frissek legyenek péntekre! Most sem biztos, hogy a teljes kerettel tudunk nekivágni az előttünk álló feladatnak… Betegek, valamint sérültek is vannak a keretben, de reméljük, szerencsével járunk, és mindenki hadra fogható lesz. Fridrich eltiltása lejárt, így ő biztosan a pályára lép. Nekünk nem csak az ellenfeleinkkel, hanem a saját helyzetkihasználásunkkal is meg kell küzdenünk minden mérkőzésen. Remélhetőleg javul ez a tendencia, és akkor sikerrel tudjuk venni az előttünk álló feladatokat!