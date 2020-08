A Dunaferr gólt sem kapott a forduló rajtján

A férfifutsal NB I első fordulóját pénteken lapzártánk után játszották le. A Dunaferr hazai pályán mutatkozott be.

Dunaferr DUE DUTRADE FC – Újpest RFC 220-VOLT 3–0 (1–0)

A vendégek egyből a lényegre tértek. Bátor megoldásaik felpörgették a hazaiakat is: Németh Péter, Horváth Benedek, Klacsák, Szeghy, pláne Reveland Zoltán a kapuban, azonnal jelezték, hogy a védekezésben és a támadásban egyaránt, ezúttal is komolyan veszik a kihívást. A Dunaferr hamarosan mezőnyfölénybe került, és elég gondot csináltak Varsányinak a kapujában. Az Újpest látványos kontrái nyomán Reveland elegáns show-jára is nagy szükség volt ahhoz, hogy gól nélkül hozhassa le ezt a meccset is.

A cserék nyomán a hazai szurkolók végre megláthatták, hogy Sánta és Tony, a spanyol játékos miért lesz hamarosan az egyik kedvencük. Östör Martin erre a nyitó góljával adott igazolást, a 14. percben. Az első félidőben 17–10 lett a helyzetek száma.

Mindkét félnek jót tett a második találat, amit Németh Péter már a hajrában lőtt parádés megoldással emberhátrányból, szinte a saját hatosáról, a lilák elárvult kapujába, a 36. percben. A lendületbe jött újvárosiak Hinojosa Mon­tero Antonio találatával szinte azonnal beállították a végeredményt 3–0. A helyzetek különbsége 12–9 lett ebben a játékrészben.

A végjátékban a már az első részben is szerepet kapó Dorogi mellett Slett és Németh László is bemutatkozhatott. Sajnálatos módon Klacsák a 34. percben megsérült: csuklótörést szenvedett. A dunaújvárosiak összességében magabiztos győzelmet arattak.