A Dunaferr futsalcsapata a második félidei játékával magabiztosan nyert a Kecskemét ellen

Tanulságos és élvezetes volt a péntek esti Dunaferr DUE Dutrade FC – Kecskemét 5–2–re végződött futsalmérkőzés. Ismét bebizonyosodott, hogy a hazai élvonalban is minden sikerért alaposan meg kell küzdeni.

Jegyzőkönyv helyett a már levéltárba került dokumentumból csak annyit idézünk fel, hogy az iram kiváló, a küzdelem sportszerű volt. Jellemző módon a kiváló szakerőnek egyetlen alkalommal sem kellett a padlót, az odakerült játékosok miatt feltörölni. Pazar megoldások nyomán született a hazai siker.

Fehér Zsolt, a Dunaferr vezetőedzője ilyennek látta a sporteseményt:

– Alaposan felkészültünk erre a mérkőzésre, és a legjobb formánkkal szerettük volna a közönségünket megörvendeztetni. Nagyon kellett ez a három pont, és úgy gondolom, a játékosaim mindent megtettek a sikerért. A szünetben átbeszéltük az előtte történteket, és ez az eredményességünkön is meglátszott. Abszolút meg vagyok elégedve. A mérkőzés végén egyetlen dolgot kértem a csapattól, egyszer hadd jöjjek el úgy mérkőzésünkre, hogy a helyzeteik ötven százalékát értékesítik. Nagyon örülünk annak, hogy ragadunk az élbolyhoz.

Koós Károlytól, a Kecskemét mesterétől ezt is hallottuk: –Úgy éreztem, hogy jó formában érkeztünk. Erre a mérkőzésre a legjobb összeállításunkban tudtunk a pályára lépni. Titkos fegyverünk sajnos nincs, ezért az elvégzett munka eredményességében bizakodhattunk. Most nem sikerült pontot szereznünk. Mondhatnám azt, a helyzetkihasználás miatt is, de a Dunaferr mindenképpen jobb volt nálunk. Gratulálunk a fiúknak! Ezen a mérkőzésen mi is rendkívül sokat tettünk azért, hogy jó eredményt érjünk el, de be kell látnunk, az ellenfél rutinját nem tudtuk felülmúlni. Ez gólokban is megmutatkozott. Szerettük volna őket a kapunktól minél távolabb tartani és kontrákkal veszélyeztetni. A vereség ellenére elégedett vagyok a csapatommal, nem vagyok csalódott.

További eredmények: Berettyóújfalu – Veszprém 2–1, Ferencváros – Debrecen 5–6. A Haladás – Nyírgyulaj és az Aramis –Rubeola találkozókat ma rendezik meg. A Dunaferr hat meccsen szerzett tíz pontjával negyedik a tabellán.