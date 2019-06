A DSE Röplabda Akadémia U 17-es együttese az ország legjobbja

A DSE Röplabda Akadémia U 17-es csapata a Nyíregyházán rendezett serdülő országos döntőben a Szolnok ellen aratott sikerrel aranyérmet szerzett vasárnap.

Nagyon készültek a fiúk a fináléra, hiszen céljuk az volt, hogy a legjobb hat csapat között is maradandót alkossanak. A Continental Arénában zajló fináléban a dunaújvárosiakon kívül a Kecskemét, a Kaposvár, a Szolnok, a Pénzügy­őr és a székesfehérvári Fésüs harcolt a végső helyezésekért.

Az akadémia honlapjának beszámolója szerint a csapatokat két, hármas csoportba sorolták be, így a mieink a Pénzügyőr és a Fésüs mellé kerültek. A pénteki nyitó napon zajlottak a csoportmeccsek, amelyek során a Bartal Gergely és Kovács Zsolt által irányított fiataljaink a fővárosiakat 25:14-es, 25:23-as és 25:15-ös szettek után 3–0-ra győzték le, majd a Felsővárosi Fésüs RAF gárdáját szorosabb ütközetben, 27:25, 25:20, 16:25, 25:16-os szetteket játszva 3–1-re múlták fe­lül. Ez csoportelsőséget jelentett, vagyis azt, hogy szombaton már a döntőbe jutásért léphettek pályára a fiatalok.

A másik ág érdekesen alakult, amelyet a Szolnok nyert meg, így ennek a két gárdának arra kellett várnia, hogy a másik négy csapat keresztjátékából melyik két együttes kerül ki győztesen. A szolnokiak így az elődöntőben a Pénzügyőrrel meccseltek, amelyet sima három játsz­mában múltak felül (3–0), a DSE akadémistáinak pedig ismét a Fésüs jutott. A fiúk azonban most jobban játszottak, mint a csoportmeccsen, és kitűnő játékkal, 25:19, 25:16, valamint 25:20-as szettek után örülhettek a 3–0-s sikernek.

Ez egyben azt is jelentette, hogy a DSE bejutott a döntőbe, ahol az aranyéremért a Szolnok ellen léptek pályára a vasárnapi fináléban.

A Bartal Gergely által irányított alakulat a döntő első szettjében végig irányította a meccset, amelynek a vége ugyan izgalmas lett, de végül mi örülhettünk (25:22). A második játékban hullámzó teljesítmény jellemezte a játékunkat, a kisebb hibák miatt a Szolnok ellépett, de a szett végét mégis a dunaújvárosiak bírták jobban (25:23). A harmadik felvonás örömjátékká változott annak ellenére is, hogy azért hibát is vétett a csapat. Ekkorra feljavult a sáncmunka, a fifikás megoldások is sikerültek, amelyekkel sikerült felőrölni az ellenfelet (25–16). A DSE Röplabda Akadémia U 17-es csapata így első helyet, ezzel együtt pedig bajnoki címet ünnepelhetett.