A DPASE kapusa, Pokorni Péter számos bravúrral járult hozzá a továbbjutáshoz

A 2019/2020. évi Magyar Kupa nyolcadik fordulójában szerdán este bravúros teljesítménnyel búcsúztatta a másodosztályú BFC Siófok gárdáját a Dunaújváros PASE labdarúgócsapata.

Csendes didergésben kezdődött a találkozó, de a végére egy izzó kupamérkőzés kerekedett belőle. A mérkőzés elején az NB II-es vendégek magabiztosan adogattak a mezőnyben, és úgy gondolták, hogy a papírformának megfelelően valahogy majd csak kiharcolják a továbbjutást. A huszadik percben azonban az oldalvonal közelében szabadrúgáshoz jutottak a hazaiak, ami vezetést eredményezett. A bal oldalról Kovács lőtte remekül középre a labdát, amire lendületből érkezett a hosszú kapufánál Csendes Péter, és védhetetlenül fejelt a kapuba (1–0). A fordulást követően a csapatkapitány, Szepessy növelte az előnyt. Az ötvennyolcadik percben a balösszekötő helyéről hatalmas gólt lőtt a siófoki kapu bal felső sarkába. Az utolsó előtti percben Magasföldi büntetőből szépített, de ez csupán izgalmassá tette a végjátékot.

A nyolcaddöntőben az MTK Budapest következik

A DPASE vezetőedzője, Lőrincz Emil a mérkőzést követően természetesen dicsérte a játékosait. – Tudtuk, hogy jobbára a védekezésre leszünk kényszerülve, de ezt stabilan tettük, ráadásul egy pontrúgásból a vezetést is megszereztük. A második félidőben is masszívak voltunk, az ellenfelünknek elsősorban szabadrúgásokból, illetve a felívelt labdákból voltak lehetőségei. Ezeknél Pokorni Péter nagy védéseire is szükségünk volt az eredmény tartásához. El kell ismerni, szerencsénk is volt, de néha az is kell a futballhoz. Összességében elmondható, hogy a fiúk nagyon sokat dolgoztak a győzelemért, a továbbjutásért.

További eredmények: MTK Budapest – Diósgyőr 1–0, Szeged-Csanád Grosics – MOL Fehérvár FC 0–1, Monor – Budapest Honvéd 1–3, Pécsi MFC – Kisvárda 1–0, Szarvasi FC – Zalaegerszegi TE 0–2, Dabas-Gyón – Puskás Akadémia 0–1, Credobus Mosonmagyaróvár – Paksi FC 0–4, Lipót Pékség – Gyirmót FC Győr 3–1, III. Ker. TVE – Vasas FC 2–1, Szombathelyi Haladás – Budafoki MTE 2–1, WKW ETO FC Győr – Mezőkövesd Zsóry FC 2–3, Békéscsaba Előre – Ferencváros 2–0. A Vác – Újpest és a Dorog – Debrecen a pálya alkalmatlansága miatt elmaradt. Az Ózdi Kohász felnőttcsapatát az MLSZ kizárta az NB III-as bajnokságból, ezáltal a kupában sem játszhattak. A határozat ellen még fellebbezhet az együttes, ezért még nem tekinthető véglegesnek az Ózd–Kaposvár párharc továbbjutó csapata.