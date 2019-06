A DPASE fiataljainak mindenképpen gólt kell lőni a feljutáshoz

A Dunaújváros PASE U 17-es labdarúgócsapata a másodosztályba kerülésért vívott osztályozó-sorozat harmadik körében tegnap délelőtt a Viadukt SE Biatorbágy együttesét fogadta Pálhalmán.

A vendégek kezdték jobban a találkozót, és hamar büntetőhöz is jutottak. A jogosan megítélt tizenegyest azonban a kapu fölé vágták.

Dunaújváros PASE – Viadukt SE Biatorbágy 1–1 (1–0)

Dunaújváros PASE: Hompót L. – Slett K., Szabó B., Gráczer M., Somodi, Dorogi B., Áman, Veszeli, Kovács B., Al-Sheraji, Farkas B.

Vezetőedző: Lőrincz Emil.

A folytatásban átvette a kezdeményezést az újvárosi együttes. Al-Sheraji került nagy helyzetbe, de közeli lövése a kapusról kipattant. A játékrész közepén a vendégek hálóőre szabálytalankodott a tizenhatoson belül. Kovács Barnabás állt a labda mögé és higgadtan a hálóba gurított (1–0).

A szünetig mindkét együttes a támadójátékra fektette a hangsúlyt, így több gólszerzési lehetőség is adódott a kapuk előtt, de ebben a játékrészben az eredmény nem változott.

A fordulást követően mezőnyfölénybe kerültek a vendégek. Ebben az időszakban többször is veszélyesen törtek be a tizenhatoson belülre, aminek meg is lett az eredménye.

Egy, az alapvonalról visszagurított labdát passzoltak az üres kapuba (1–1). Az egyenlítő találatot követően Kovács Barnabás szerezhetett volna újabb gólt, de Al-Sheraji középre emelését a kapu fölé fejelte.

Összességében elmondható, hogy igazságos eredmény született, hiszen a vendégcsapat remek játékerőt képviselt. Technikailag képzett, gyors játékosokkal rendelkeznek, akik csapatként is jól funkcionáltak. A mindent eldöntő visszavágót szombaton játssza a két csapat.

A dunaújvárosi együttesnek mindenképpen gólt kell szereznie ezen az összecsapáson, hiszen a tegnapi eredmény a vendégek számára kedvező.