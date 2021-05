A döntőbe jutás lesz a tét

Kedden 17 órakor a ligakupa elődöntőjének első találkozóját vívja hazai pályán a Dunaújvárosi Kohász KA csapata az NB I./B-s Vasas ellen. A találkozó még zárt kapus lesz, ugyanis az MKSZ a klubokra bízta ennek eldöntését, emellett komoly ajánlást fogalmazott meg azok számára, akik nyitnak.

Ezt ne hagyja ki! Itt a magyarérettségi megoldókulcsa!

Dunaújváros

Ugyan szombattól engedélyezett, hogy védettségi igazolvánnyal látogathatók a sportesemények a 18 éven felüliek, illetve a velük lévő kiskorúak számára, azonban ez minden esetben az adott klub döntésén múlik, él-e ezzel a lehetőséggel. A női kézilabda-élvonalban például a DKKA szombati, MTK elleni idegenbeli találkozójára sem engedett be nézőket a fővárosi klub.

Gurics Attila, a Kohász csapatmenedzsere lapunknak elmondta, a mai, Vasas elleni találkozón ők is így tesznek. A többi között azért, mert még elég rövid idő telt el, szeretnének tapasztalatot gyűjteni más kluboktól, továbbá a Magyar Kézilabda Szövetség számos ajánlást fogalmazott meg tagszervezetei számára, amelyek teljesítésével kapcsolatban is felmerültek kérdések.

Az egyik ilyen pont, hogy a beléptetésnél a biztonságikamera-rendszerrel nem rendelkező sportlétesítményekben (nem vagyonvédelmi célból felszerelt kamera) minimum kézi kamerával rögzítsék a nézők beléptetését, valamint a mérkőzés közbeni viselkedését. Ezen felül az első három sorba ne engedjenek embereket, zárják le azokat, és a székek között is tartsanak megfelelő távolságot. Javasolják a maszkviselés kötelezővé tételét a sportlétesítmény egész területén, minden, a jegyzőkönyvbe beírt játékoson és hivatalos személyen, valamint a műsorközlőn kívüli látogató és résztvevő, szervező számára.

Lehetőség szerint a sporteseményen olyan nézők vegyenek részt, akik a második oltásukat is megkapták. Ez szintén problémát vethet fel, hiszen ezt a kártya alapján nem lehet ellenőrizni, csak „bemondásra” elfogadni, hiszen a védettségi igazolványt az első oltás után nyolc nappal már postázzák is az érintetteknek.

– Nagyon körbe kell járnunk ezt a kérdést, hiszen a végrehajtás és a számonkérés a szervező egyesület felelőssége, és komoly bírság járhat mulasztás esetén. Nagyjából hatszáz embert engedhetünk be alapesetben a csarnokba az engedélyeink alapján, az első sorok lezárásával abból kétszáz el is veszik. Akkor itt van a kamerázás kérdése, ezt milyen módon és ki végezze, a GDPR és egyéb adatvédelmi szabályok betartásával. Azonban ami miatt leginkább a zárás mellett döntöttünk, hogy a csapat jelentős része még nincsen beoltva, csak ketten, a többieknek most járt le a fertőzés utáni hat hónapos védettsége, ezért nem szeretnénk rizikót. S mivel ilyen sűrű a program a májusvégi szezonzárásig, addig már az oltást sem reszkírozzuk meg, mert nem tudni, esetleg kinél milyen mellékhatások jelentkeznek, ami miatt nem léphet pályára egy meccsen. Voltak klubok, amik már szombaton nyitottak, de olyanok is, amik lehet, a maradék pár meccsüket is zárt kapuk mögött tudják le. Amint mondtam, tájékozódunk, információkat gyűjtünk, aztán meglátjuk, ha mondjuk bejutunk a ligakupa döntőjébe, mert nyilván az a cél, akkor ott szurkolók is lehessenek már – nyilatkozta.