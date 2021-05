A dobogós Vác ellen kell helytállni

A Vasassal szemben fölényesen megnyert keddi ligakupa-elődöntő után szombaton már jóval nehezebb feladat vár a bajnokságban a Dunaújvárosi Kohász KA együttesére, amely a harmadik helyen álló Vácot látja vendégül 17 órától.

A klubtól kapott tájékoztatás szerint még zárt kapuk mögött, azaz nézők védettségi igazolvány birtokában sem mehetnek be a sportcsarnokba.

A mérkőzés esélyese az ellenfél, amely legutóbb március elején kapott ki a vele most holtversenyben harmadik MTK-tól, azóta viszont mind az öt mérkőzését megnyerte. Igaz, ezek közül kettőt csak éppen, az alsóházi Kisvárdát és legutóbb az utolsó előtti Szombathelyt is csak egy-egy találattal. Az őszi meccsen öt góllal kapott ki a Kohász, s most is arra készül a csapat, hogy megnehezítse dobogós ellenfele dolgát, szorossá, nyílttá téve az összecsapást.

A DKKA számára a Vác után a Mosonmagyaróvár következik idegenben a bajnokságban jövő pénteken. Majd jönnek a legfontosabb találkozók a szezon utolsó három fellépésén, a Kisvárda, a Békéscsaba, valamint az Érd ellen. Az ezeken begyűjtött pontokkal előrébb is léphetne a tabellán a dunaújvárosi együttes.