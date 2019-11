A DLSZ jövő héten dönt, kit segítsen a kupával

Január 10–12. között már tizennyolcadik alkalommal rendezik meg a Carissa Kupa nemzetközi kispályás labdarúgótornát, amelynek jelmondata ezúttal „A Közös Szenvedély” lesz. Már nagyban zajlanak a nagyszabású esemény előkészületei. Eddig huszonhárom csapat nevezése érkezett meg. A hazai jelentkezők mellett Ukrajnából és Erdélyből is érdeklődnek csapatok a program iránt. A mostani rendezvényen is lesznek bemutató mérkőzések és látványos programok. A hagyományoknak megfelelően pályára lépnek majd a dunaújvárosi öregfiúk, valamint gyermekcsapatok is. Amint megszokhattuk az elmúlt években, a rendezvény a sport mellett a jótékonyságról is szól.

Az elmúlt időszakban kedvezményezett volt a többi között a Magyar Vöröskereszt Dunaújvárosi Terület Szervezete, a Móra Ferenc Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, a Dunaújvárosi Mentőállomás, a Jószolgáltati Otthon Közalapítvány. A XVIII. Carissa Kupa jótékonysági akciójára a rendező Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség munkatársai még várják a javaslatokat. Már érkezett néhány ötlet, de döntés csak a jövő hét végén lesz. Tehát november 22-éig, péntekig még bárki javasolhat olyan magánszemélyt vagy szervezetet, amelyet érdemesnek tartanak a támogatásra. A szervezők a javaslatokat írásban a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség e-mail-címeire ([email protected], [email protected]) várják. Telefonon pedig a DLSZ főtitkárát, a viadal egyik főszervezőjét, Petrás Gábort (70/616 5941) kereshetik meg az ötleteikkel.