A DKKA utánpótlásában gondot okoz az iskolazár

Miután a koronavírus miatti szigorított kormányzati intézkedések a versenysportot nem érintették, a szakági szövetségek szinte kivétel nélkül úgy döntöttek, tovább folytatják a sorozatokat, felnőtt és utánpótlás szinten, minden vonalban. Azonban a középiskolák, kollégiumok bezárása bizony problémát okozhat, a DKKA kézilabdázóinál nem is kicsit, a DAB hokisainál azonban könnyebb a helyzet.

A Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia felnőtt női együttese – miután újra karanténba került a vírus megjelenése miatt – az idei szezonban már nem lép pályára. Azonban az MKSZ döntése alapján, miután minden megy tovább, bizony komoly gondot jelent számukra, hogy több bajnokságban nem tudnak csapatot kiállítani, ugyanis az ifi és serdülő játékosaik hazautaztak.

– Ezzel óriási problémáink vannak, miután a középiskolák online oktatásra álltak át, és ezzel együtt a kollégiumok is bezártak, ahol a vidéki játékosaink laktak. Az NB I/B-s, az NB II-es felnőtt, az NB I-es ifi I-II és az NB I-es serdülő bajnokságban érdekelt együtteseinkkel jelen pillanatban nem tudunk játszani, mert nincs kivel. Közel negyven akadémistánk tért haza az ország közel negyven pontjára, a dunaújvárosiak és a környékbeliek pedig nincsenek annyian, hogy velük ki tudjunk állni. Mivel már a hét végén pályára kellene lépnünk, ezért állásfoglalást kértünk a szövetségtől, mert fogalmam sincs, hogy ebben a helyzetben mit lehet tenni, illetve kész tényként leírtuk a helyzetet, hogy a két korosztály kilencvenöt százaléka nem áll rendelkezésre. Körbejártunk mindent, a kollégium újranyitásáról is tárgyaltunk, de erre nincs lehetőség. Az U15-ös csapattól lefelé, általános iskolás szinteken szerencsére nincsen probléma, azokban a bajnokságokban tudunk játszani – felelte megkeresésünkre Gurics Attila, a DKKA menedzsere.

Közölte, szerinte azért jelentkezik náluk a legjobban ez a probléma más akadémiákkal szemben, mert a DKKA-nál az volt a szakmai elv, hogy minden korosztály két bajnokságban szerepeljen, a sajátjában és eggyel feljebb, ami a fejlődésüket szolgálja, így jön össze az öt bajnokság. Másutt a kiszolgáltatottság nem ekkora.

– Gondolom, a szövetség lép valamit, mi természetesen a meccsek halasztását kérjük, illetve bízunk az ellenfelek megértésében. Játszani biztos nem tudunk, nyilván nem fogjuk kérni a szülőket, hogy hozzák vissza a gyerekeiket a meccsekre. Főleg, hogy edzés nélkül nem is engedném őket pályára, ez nagy felelőtlenség lenne, az egészség fontosabb. Egyébként a gyerekek is teljesen tanácstalanok és izgulnak, mert nem tudják, mi lesz velük. Az is gond lehet, hogy a harminc nap kihagyás miatt nagy hátrányba kerülhetnek azokkal az együttesekkel szemben, amelyek tudnak edzeni – tette hozzá.

A Dunaújvárosi Acélbikák utánpótlását nem érinti ilyen súlyosan a kérdés. Az U16-os csapatnál két játékos kollégista, de mindketten általános iskolások, ott pedig folytatódik a „normális” oktatás, ezért a kollégiumi férőhelyükön is maradhattak. Az U18-as keretben is két kollégista van, ők hazaköltöztek, ezért edzésre sem tudnak járni, azonban lehet, hogy a játékukra mégis számít majd Borbás Gergely, mert elég „vékony” a keretük, sőt, kapusposzton kimondottan gondban vannak. Kóczián Balázs amellett, hogy hazaköltözött, meg is sérült, Hungler Teodor pedig veszprémi, neki sincs kollégiuma. A DAB-nak így egy kapusa maradt, Kovács László. A juniorokat nem érinti a kollégiumi helyzet, így semmi akadálya, hogy a Dunaújvárosi Acélbikák utánpótláscsapatai lejátsszák a tervezett bajnoki mérkőzéseket. Mivel több korosztálynak is este nyolc után ér véget a bajnokija, sőt, sok esetben az edzésük is, a játékosok felmentést kaptak a kijárási tilalom alól, este 20 óra után is az utcán tartózkodhatnak, annak erejéig, hogy a jégcsarnokból az otthonukig eljussanak.