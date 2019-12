A DKKA edzőmeccsén voltak jó teljesítmények

Csütörtökön hazai pályán játszott döntetlent felkészülési mérkőzésen a DKKA női kézilabda-együttese az MTK és a Ferencváros vegyes csapata ellen, bár az eredmény ebben az esetben teljesen másodlagos volt.

Szöllősi-Zácsik, Szucsán­szki, Szekeres, Klivinyi, a norvég világbajnoki ezüstérmes Christensen, a monte­negrói válogatott Djurdina, csak hogy pár nevet említsünk a két, fővárosi klub közös csapatából, amely olyan bő kerettel érkezett, hogy a játékosok el sem fértek a cserepadon. Ezzel szemben a ­DKKA-nak több hiányzója volt. A 28–28-cal végződő találkozó után György László, a Kohász mestere azt mondta, tökéletesen elérte célját a mérkőzés.

– A téli felkészülésben a megfelelő helyen tartunk, persze vannak hibák, amiket javítani kell, de tudtunk átlövésből gólokat szerezni, ami mindenképpen pozitív. A védekezés is kezd hasonlítani ahhoz, amit elképzeltünk, a támadójátékban van még mit javítani, és csökkenteni kell a technikai hibák számát is. Csütörtökön az első félidőben utóbbiban nagyon ­rossz statisztikát hoztunk, de a másodikra már sikerült ezen korrigálni. Voltak jó teljesítmények, elégedett vagyok a mérkőzéssel. Az eredmény most teljesen másodlagos volt, ilyenkor semmit nem jelent, ha tízzel kikapunk, vagy hússzal nyerünk. Majd az számít, hogy december 29-én mit produkálunk a Szent István SE ellen a következő bajnoki találkozón – tekintett vissza a vezetőedző erre a találkozóra, majd beszélt a következő, keddi meccsről is, amit a juniorválogatott ellen vívnak a fővárosban. Ezt ugyanúgy a gyakorlásra használják fel, de György László bízik benne, hogy akkor már kicsit élesebb lesz csapata, de még ott sem lesz fontos a magas szintű játék. Ami pedig Szekerczés Lucát illeti, neki a combizomhajlítója húzódott meg, elvileg a bajnoki folytatásra már bevethető lesz.