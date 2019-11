A DKKA az Alba Fehérvárt kapta meg a negyedik körben

A Magyar Kézilabda Szövetség elkészítette a Magyar Kupa 4. fordulójának sorsolását. A Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia következő ellenfele az Alba Fehérvár KC lesz január végén.

A DKKA Mosonmagyaróváron aratott sikerével kvalifikálta magát a Magyar Kupa 4. fordulójába, ahol már bekapcsolódnak női NB I-es bajnokság előző idényében 3-6 helyen végzett csapatok is.

Az MKSZ a hét elején elkészítette a forduló sorsolását és kijelölte a hivatalos játéknapot is, amely ezúttal 2020. január 29. Természetesen a csapatok közös megegyezés alapján más időpontban is rendezhetik a mérkőzéseiket.

A párosítások:

NEKA – Kisvárda Master Good SE, Dunaújvárosi KKA – Alba FKC, Váci NKSE – Érd, Szombathelyi KKA – DVSC Schaeffler, Szent István SE – Siófok KC, Eszterházy SC – MTK Budapest.

Az ötödik fordulóban csatlakozik a kupaküzdelmekhez a két magyar elitcsapat, a Győr és a Ferencváros is, így a DKKA továbblépése esetén, e két gárda valamelyikét is kaphatja ellenfélként. A Kohász pénteken bajnoki találkozón Szekszárdon a Kisvárda együttestét fogadja.