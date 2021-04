A DKKA a meccs első felében tudta tartani a lépést a Debrecennel

Az első félidő derekáig még vezetett a Debrecennel szemben a Dunaújvárosi Kohász KA együttese a vasárnapi, idegenbeli bajnoki mérkőzésen, de utána már a Loki akarata érvényesült.

Két hét szünet után tegnap a DVSC otthonában kezdték meg május végéig tartó sorozatukat női kézilabdázóink. Ugyan a Debrecen számított az esélyesnek, de a Kohász arra készült, szoros meccset játszik a Lokival.

Az első negyed óra ennek megfelelően alakult, Wéninger több védést is bemutatott, elöl pedig eredményesek voltak a támadások, többször sikerült két góllal ellépni a házigazdáktól. 5–7-es Kohász-vezetés után azonban több hiba is csúszott a játékba, a 12. perc után hatig gólképtelen maradt a csapat, amit a Debrecen egy 5–0-ás menettel használt ki: 10–7. Végül Dabevska tudta bevenni a felnőttválogatottban debütáló, dunaújvárosi nevelésű Csapó Kyra hálóját a 20. percben. Vágó Attila megpróbálkozott a hét a hat elleni játékkal, de ez sem vezetett eredményre, Csapó is egészpályás gólt szerzett. A félidő hajrájára már egész komoly előnyt tudtak kiépíteni a hazaiak, ezt sikerült csökkenteni feljavuló támadójátékkal a szünetre.

A fordulás után Kazai és Bulath góljával rögtön megfelezte hátrányát a Kohász, azonban elég volt ismét több gyorsan ellőtt labda, az ellenakciókból a Debrecen megint gyorsan növelte előnyét, Vágó Attila a 38. percben, 22–16-nál kénytelen volt kihasználni a harmadik időkérési lehetőségét. Ez úgy tűnt, segített, mert Bulath, Barján, valamint Nick is gólt lőtt, a 41. percben 23–19 volt az állás. Szalai kiállítása a legrosszabbkor jött, a Debrecen ismét fokozatosan növelte előnyét, amikor az 50. percben már 30–23 volt az állás, el is dőlt a mérkőzés.

Kudor Kitti: – Nem kezdtük jól a mérkőzést, de az időkérésnél átbeszéltük a hibákat, majd feljavult a játékunk. Tetszett a csapat védekezése, és örülök, hogy több jó egyéni teljesítményt is láthattunk.

Vágó Attila: – A meccs elején fejben frissek voltunk, jó volt a koncentráció. Ahogy elkezdtünk fáradni, jöttek a hibák is nálunk, amit jól használt ki a Debrecen.

Ami a további eredményeket illeti, az Érd pontot tudott rabolni az MTK-tól, ezzel megelőzte a DKKA-t a tabellán. A Vác a kilenc góllal megnyert első félidő után 41–28-ra győzött a sereghajtó Békéscsaba ellen, ezzel a Siófokot és az MTK-t megelőzve fellépett a harmadik helyre. A Ferencváros 42–22-re nyert a Békéscsaba ellen, a Győr pedig 44–24-re verte a Siófokot.

A bajnokság állása: 1. Győr 38 pont/19 mérkőzés, 2. FTC 34 /18, 3. Vác 28/20, 4. MTK 28/20, 5. Siófok 26/20, 6. Debrecen 25/18, 7. Mosonmagyaróvár 24/18, 8. Érd 13/17, 9. Kisvárda 12/19, 10. DKKA 12/20, 11. Alba Fehérvár 12/19, 12. Boglári Akadémia-SZISE 7/20, 13. Szombathely 6/20, 14. Békéscsaba 3/20.