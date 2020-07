A debreceni Loki ellen játszik a DKKA együttese

Péntek délután Balatonbogláron a Debrecen csapatával játszik edzőmérközést a következő szezonra készülő DKKA gárdája. Szerkesztőségünknek Szalai Babett nyilakozott.

Dunaújváros

Vágó Attila együttese legutóbb zártkapus mérkőzésen, a rácalmási csarnokban fogadta a fővárosi Vasas gárdáját, és sima győzelmet aratott. Az éppen Debrecenből visszatérő Bulath Anitának és társainak péntek délután jóval nehezebb dolguk lesz a remek erőkből álló, Balatonbogláron készülő DVSC ellen.

– Most tartunk a csúcsterhelésnél, ami ugye nem egyszerű, de most van itt az ideje, hogy a legfáradtabbak legyünk. A munkát igyekszik mindenki maximálisan teljesíteni, és ha ilyen szellemben haladunk előre, akkor pozitívan vághatunk bele a bajnokságba. Még hosszú út áll előttünk, sokat vagyunk együtt, ami jó is a csapatszellem erősítése érdekében. Vegyes a társaság, kiegészítjük egymást. Edzőmérkőzéseket jó játszani ebben a szakaszban, hogy még jobban megismerjük egymás játékát, hosszú távú következtetéseket nem lehet levonni az elmúlt két mérkőzésből. Azt talán biztosan, hogy a csapat küzd és hajt, mindenki próbál eleget tenni az edzők kéréseinek. Speciálisan most nem készülünk a DVSC-re, a saját játékunkkal foglalkozunk, hogy amiket megbeszélünk, és edzésen gyakorolunk, ki tudjuk tenni a pályára. Hetente játszunk edzőmérkőzéseket, és picit a terhelésből visszaveszünk. Előtérbe kerülnek a taktikai, technikai, koordinációs edzések is – mondta el lapunk megkeresésére Szalai Babett.

A debreceniek ma a Győrrel meccseltek

A debreceniek elleni találkozó már igazi erőfelmérőnek is tekinthető a szeptemberi bajnoki rajt előtt. A Loki Balatonbogláron készül, így ott játszott edzőmérkőzést a Békéscsabával, amelyet 39–20-ra nyert meg. Szintén a Nemzeti Kézilabda Akadémia csarnokában fogadta a Ferencvárost, amellyel szoros mérkőzést játszott.

A debreceniek csütörtökön az Európa és a világ talán egyik legerősebb keretével rendelkező Győri Audi ETO KC ellen játszottak felkészülési mérkőzést (A győri csapat 24-42-re verte a debrecenieket). Pénteken pedig a Kohász ellen meccselnek.

A bajnokság az újvárosiak számára szeptember 5-én indul, amikor a kiírás szerint a Szombathely gárdáját fogadják majd.