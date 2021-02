Balszerencsés nap: nem előny az előny

Valószínűleg az utolsó hazai mérkőzését játszotta le ma este a Dunaújvárosi Acélbikák jégkorongcsapata. De az bizonyos, hogy az Erste Liga alapszakaszában utoljára láthatták vendégül az ellenfelüket. Ezúttal a Debreceni EAC volt a DAB riválisa.

A legutóbbi fordulóban mindkét csapat kitett magáért. A DEAC a listavezető Ferencváros otthonában nyert 4–0-ra, amíg a DAB hazai pályán 7–3-ra verte az Opten Vasast.

DAB – DEAC 2–5 (1–1, 1–3, 0–1)

Dunaújvárosi Jégcsarnok, zárt kapuk mögött. Vezette: Gangel, Timár, Fényi, Pálkövi. DAB: Bacashihua – Gebei B., Nilsson, St. Pierre, Szappanos, Török – Jakabfy S., Vuorijarvi, Gebei G., Mazurek, Pinczés O. 2 – Dósa, Jakabfy Cs., Azari (1), Németh P., Pihlqvist (1) – Lencsés, Somogyi, Barna, Subotic, Tamás. Vezetőedző: Leo Gudas. DEAC: Hetényi – Kloz, Vokla, Dalecky 1, Novotny 1, Turcotte 1 (1) – Kiss R., Sándor, Berta (1), Hári, Izacky (1) – Filbrandt, Sándor, Kiss P., Kozma, Szűcs – Mazzag 1 (2), Mihalik (1), Molnár 1 (1). Vezetőedző: David Musial.

Nehéz mérkőzés várt a dunaújvárosiakra, mivel a debreceniek nagyon masszív csapatot alkotnak. A hajdúságiak az amúgy sem gyenge játékosállományukat legutóbb pont Dunaújvárosból erősítették meg, egy hete leigazolták a liga egyik legponterősebb játékosát, Hugo Turcotte-t, aki ezúttal is pontot szerzett.

Az első harmad kiegyenlített játékot hozott, aminek az eredménye 1–1 lett. A vendégek kezdtek jobban, majd egálba kerültek a „viszonyok”, mindkét oldalon kimaradt helyzetekkel. A második húsz percben érdekes dolgokat láthattunk. A dunaújvárosiak nem tudtak mit kezdeni egy kettős emberelőnnyel, olyannyira, hogy gólt kaptak belőle, igaz, akkor már csak eggyel voltak kevesebben a debreceniek. A 35. percben azután ismét emberelőnyben „szerzett” gólt a dunaújvárosi együttes. Közben „sikerült” egy öngólt is összehozniuk a dunaújvárosiaknak, Pinczés Olivérről pattant be az üres dunaújvárosi kapuba a korong. A fiatal játékos nem tehetett az esetről, sokkal inkább a kapus Bacashihua, akinek mániája a kapujából kijönni, beavatkozni a mezőnyjátékba, és ez már többször bonyodalmat okozott a DAB védelmének. Most is ez történt, ezúttal bekapott gólt lett a vége. Azt mindenképpen meg kell jegyezni a junior korú Pinczés Olivér kapcsán: nemcsak ez a balszerencsés dolog fűződik a nevéhez, hanem az is, hogy a DAB mindkét találatát ő szerezte.

A harmadik játékrészben érezhető volt a második. Ez egy furcsán hangzik, de igaz. A 4–2-es vezetése tudatában egy magabiztos debreceni csapat korcsolyázott jégre, és játszott a találkozó hátra lévő idejében. Amíg az Acélbikákat az előző húsz percben átélt szerencsétlenségek kicsit elbizonytalanították. Ez látszott is a játékon. A debreceniek uralták a terepet, több helyzetet is kialakítottak, az újvárosiaknak pedig az is nehézségbe ütközött, hogy bejussanak ellenfelük harmadába. Bár, ha ez sikerült, helyzetet teremtettek, amik azonban kimaradtak. A befejező húsz percben az eredmény nem változott, összességében a debreceniek megérdemelten nyertek. A DAB-nak még egy erdélyi túrája van hátra az alapszakaszból.

Agárdy Csaba

A jégkorong Erste Liga vasárnapi játéknapján nem született meglepetés, az előzetesen esélyesebbnek tartott csapatok nyertek, írja a nemzetisport.hu. A tavalyi társbajnok, most a harmadik helyet elfoglaló SC Csíkszereda sorozatban hatodszor is győzött – az Újpestet így mind a négy alapszakbeli meccsén legyőzte –, a második helyen álló Corona Brasov a Titánokat verte Brassóban, míg a DEAC magabiztosan nyert a Dunaújvárosi Acélbikák vendégeként.

JÉGKORONG ERSTE LIGA, ALAPSZAKASZ



Dunaújvárosi Acélbikák–DEAC 2–5 (1–1, 1–3, 0–1)

Corona Brasov Wolves (romániai)–Titánok 2–0 (0–0, 1–0, 1–0)

Sport Club Csíkszereda (romániai)–UTE 5–2 (2–0, 2–1, 1–1)