A DASE első együttese az NB I-ben szerepelhet!

A Dunaújvárosi Asztalitenisz Sportegyesület (DASE) első csapata a következő szezonban – ezen a néven először – NB I-es részvételre kapott lehetőséget – számolt be a fantasztikus hírről dr. Hanák Tamás, a klub elnöke.

A magasabb osztályba lépés az egyesület sok évtizedes működésének újabb állomása, az elmúlt évtized tudatos építkezésének a gyümölcse. – Volt, hogy majdnem megszűntünk, most pedig telt házas edzésekkel, utánpótlás- és kiváló megyei csapatok mellett élvonalbeli asztaliteniszezőket láthatunk hétvégéken a Móricz iskolában. Köszönet jár támogatóinknak is, nem kevés – idézi a klub közösségi oldala dr. Hanák Tamást.

Azok is nevesítve vannak, akik a feljutást kiharcolták: Furka Attila, Szabó Attila, Németh Márton (PEAC), dr. Hanák Tamás, Fógel Szilárd. Továbbá az elmúlt évekért külön köszönetet mondtak korábbi légiósaiknak, Nemes Oszkárnak és Bihercz Tamásnak.

– Új feladatok várnak ránk az NB I-ben, amelynek első lépéseként a csapat további megerősítése, meghatározó első játékos megszerzése szükséges. Mélyen tisztelt Török Józsi bácsitól körülbelül 12 éve vehettem át az egyesület vezetését, és számos segítővel, így Bodó Laci bácsival és Furka Attival játékosként és vezetőként azt hiszem sikerült megtartanunk értékeinket, és talán előre is léptünk. Szeretnénk egy COVID-mentes új bajnoki évadot, megint sok gyerekkel, kiváló megyei és most már NB I-es csapattal – mondta dr. Hanák Tamás.

A Magyar Asztalitenisz Szövetség időközben elkészítette a másodosztály sorsolását is – az Extraliga után jön az NB I –, a nyugati csoportba kerülő DASE első mérkőzése szeptember 5-én idegenben, a budapesti High Life SE otthonában lesz.

Augusztus elején pedig már egy megmérettetésen is túl volt a szakosztály, a 160 résztvevős nádudvari országos ranglistaversenyen. A háromnapos viadalon kiválóan szerepeltek a dunaújvárosiak. Bodó László (70-74) párosban és egyéniben 2., dc rendszerben 3. lett. Szabó Attila (40-49) párosban 3. helyezést ért el. Dr. Hanák Tamás (50-59) párosban és dc-ben (a kispesti Csajbókkal) bronzérmet szerzett.