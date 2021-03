A DAC rangadót játszik

Az NB II délnyugati csoportjában érdekelt férfikézilabda-csapataink közül a Dunaújvárosi AC a Kalocsa elleni bravúr után ma 13 órától hazai pályán vív rangadót a Hőgyésszel. Amennyiben ezt is behúzza a csapat, közel kerül a dobogóhoz.

Csermák Gábor edző azt mondta, úgy néz ki, összeállt az együttes az utóbbi időben. A Kalocsa elleni győzelemről elmondta, hogy egy megfogyatkozott ellenféllel találkoztak, de azért azt is meg kellett nyerni. A folytatásban pedig ma újra rangadó jön.

– Úgy gondolom, a végelszámolásnál a Hőgyész és majd a Baja elleni hazai találkozó kulcsfontosságú lesz, azokból miként jövünk ki. Persze ezeken kívül az élen állókkal is játszunk még idegenben, egyértelmű, azokon nem vagyunk esélyesek. Ezért mondom, a mai találkozó pontjainak megszerzése nagyon fontos lenne, hogy a végén is a tabella első harmadában legyünk – tette hozzá.

Csermák Gábor úgy gondolja, a lényegi kérdések eldőltek, azaz az aranyérem a Nagykanizsa és a dunaföldvári Holler között dől el, és a kiesők is nagyjából megvannak. A többiek pedig elosztják a helyezéseket egymás között.

– Fokmérő lesz, ma mit tudunk játszani, a Hőgyészt erősebbnek gondolom, de mindent megteszünk a sikerért, ahogy eddig is. Nagyon szeretnénk visszavágni az őszi egygólos vereség miatt – mondta.

A bajnokesélyes Holler az előző fordulóban nem játszott a sereghajtó ellen, mert koronavírus-fertőzés volt az ellenfélnél. Előtte pedig Törő Szabolcs edző szavaival, erődemonstrációt tartottak a Mecseknádasddal szemben: 31–18-ra nyertek. – Erre az eddigi legtöbbet készültük, prioritást élvezett, a jövőnkre nézve kulcsfontosságú volt. Ma Nagyatádon jászunk, az sem lesz sétagalopp, a tabella csalóka, most kezdtek el feljönni. Vár ránk még a Hőgyész elleni Tolna megyei derbi, aztán a Baja és a Tungsrammal a reményeim szerinti döntő. Ahhoz, hogy az lehessen, ezeket a meccseket be kell húznunk, így a szombatit is – jegyezte meg.

A bajnokság állása: 1. Tungsram SE 23 pont/13 mérkőzés, 2. Holler UnFC 21 pont/12, 3. Kalocsa 18 pont/15, 4. Mecseknádasd 17 pont/12, 5. DAC 17 pont/13, 6. Hőgyész 15 pont/12, 7. Baja 15 pont/13, 8. Rinyamenti KC 9 pont/10, 9. Siklós 5 pont/13, 10. Kiskőrös 4 pont/11, 11. Satelit SE 2 pont/11, 12. Kiskunhalas 0 pont/11.