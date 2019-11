A D. Kohász edzőmérkőzései

A jelenlegi menetrend alapján csak december 29-én játszik újra bajnoki mérkőzést a DKKA együttese.

Ezért a női kézilabdázók több edzőmeccset is lekötöttek a szünettel érintett időszakra, amelyek időpontjait – egyelőre tájékoztató jelleggel – közzé is tették. E szerint a program, november 28., 14.30 óra: MTK – DKKA, december 5., 17 óra: DKKA – MTK, december 10.: junior válogatott – DKKA, december 12., 17 óra: DKKA –Érd, december 18., 17 óra: DKKA – Mosonmagyaróvár, december 20., 16 óra: Érd – DKKA. A hazai mérkőzések a tervek szerint a Dunaújvárosi Sportcsarnokban lesznek és a szurkolók számára is nyilvánosak.